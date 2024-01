Accelerazione improvvisa: il difensore arriva del Chelsea, firma immediata

Chalobah sembra essere pronto a cambiare squadra in questo calciomercato. La svolta ci sarebbe stata nelle ultime ore. Ecco tutti i dettagli.

La svolta è arrivata poco fa: il Chelsea ha trovato la soluzione per Chalobah e a questo punto non ci resta che aspettare le prossime ore per arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Secondo quanto riferito da calciomercato.it, Chalobah non rientra più nei piani del Chelsea e a questo punto una cessione sembra essere davvero vicina. A questo punto non ci resta che aspettare le prossime ore per capire se il club riuscirà ad arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Calciomercato: Chalobah va in un nuovo club, è lui il rinforzo in difesa

Chalobah più di una volta è stato accostato ai club di Serie A, ma alla fine non si è mai riuscito ad arrivare alla fumata bianca per diversi motivi. Ora, però, la situazione è cambiata e in molti hanno deciso di sondare il terreno con il Chelsea per piazzare un colpo in difesa e guardare con fiducia al futuro. Il Chelsea non ha nessuna intenzione di confermarlo e per questo motivo si parla di una trattativa in discesa e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

In particolare, il West Ham sembra aver sbaragliato la concorrenza in questo calciomercato per regalarsi un colpo assolutamente importante. Il Milan ci ha provato fino alla fine, ma l’ha spuntata il club inglese con Chalobah che rappresenta il profilo giusto per fare un salto di qualità e dare al tecnico un profilo ideale per provare a dare una svolta alla stagione.

Difficile in questo momento ipotizzare un passo indietro. Le voci di un passato che lo volevano in Italia fanno ormai parte del passato e per questo motivo la Serie A rappresenta solamente una possibilità messa ormai alle spalle.

Ultime Chalobah: West Ham in pole position

Per Chalobah ora il West Ham è in pole position. I londinesi sembrano essere i grandi favoriti in questo colpo di calciomercato, ma fino a quando non c’è l’ufficialità tutto può succedere.

Non ci resta a questo punto che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro e capire dove Chalobah andrà a giocare in questo calciomercato. Vedremo cosa succederà e quali saranno le decisioni del difensore