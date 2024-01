Contatti a sorpresa con Bonaventura: colpo last minute in Serie A

Giacomo Bonaventura è un po’ come il vino: più è andato avanti con la carriera e più è diventato decisivo, prima con la maglia del Milan e poi con la maglia della Fiorentina.

A conferma di questo l’ottimo rendimento avuto in questi anni con la maglia Viola, che a quanto pare potrebbe valergli l’ultima grande occasione in carriera. Stando alle ultime notizie, infatti, nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti fra l’entourage di Bonaventura ed una big di Serie A, che potrebbe provare a mettere a segno questo colpo in questi ultimissimi giorni di calciomercato.

Calciomercato: tentativo per Bonaventura

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Giacomo Bonaventura che potrebbe lasciare la Fiorentina se non in questo nel prossimo calciomercato. Il centrocampista italiano è infatti in scadenza con il club di Rocco Commisso, che al momento non avrebbe ancora avanzato nessuna offerta concreta per rinnovarlo.

Per questo motivo Bonaventura si starebbe iniziando a guardare intorno insieme al suo agente Enzo Raiola, che nelle scorse ore avrebbe notificato al suo assistito l’interesse di una delle società più importanti e blasonate della Serie A, che avrebbe intenzione di ingaggiarlo addirittura sin da subito, così da andare ad aggiungere qualità ed esperienza ad un reparto che in questa prima parte di stagione ha patito l’assenza di alternative valide ai titolari.

Stando dunque a quanto riportato da calciomercato.com, l’interesse della Juventus per Jack Bonaventura è reale, considerata anche la prima offerta presentata da Giuntoli all’entourage del centrocampista della Fiorentina dopo i contatti degli scorsi giorni.

Juventus: prima offerta a Bonaventura, i dettagli

Il colpo ad effetto dell’inverno bianconero potrebbe rispondere al nome di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista della Fiorentina rappresenterebbe essere un’opportunità che la Juventus non vorrebbe lasciarsi scappare, anche perché l’ex Milan è al momento il nome in cima alla lista dei desideri di Max Allegri.

Essendo un giocatore di una certa età la Vecchia Signora non ha alcuna intenzione di strafare, motivo per il quale stando a calciomercato.com la prima offerta che è stata presentata sul tavolo di Bonaventura è di un contratto da cinque mesi con rinnovo automatico di un anno in caso di qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League.

Insomma, stiamo parlando di condizioni di facile realizzazione che però non faciliterebbero assolutamente la buona riuscita di questa trattativa, più complicata di quanto effettivamente ci si potesse immaginare.

Juventus-Bonaventura: possibilità di riuscita vicine allo zero

Nonostante Allegri brami un giocatore come Bonaventura, le possibilità di vedere il centrocampista della Fiorentina in bianconero sono pari a zero. Ovvio, da qui ai prossimi giorni potrebbe cambiare di tutto, ma l’impressione è che le operazioni siano abbastanza complicate, anche perché l’italiano è molto legato alla piazza toscana, ed andare alla Juventus significherebbe tradirla, motivo per il quale preferirebbe valutare altre soluzioni.