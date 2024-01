Errore tecnico del Var e annuncio choc: “Juve-Roma va rigiocata”

Dopo un errore tecnico del Var che ha cambiato la storia di una partita, in Italia Paolo Ziliani afferma che dovrebbe essere rigiocata anche Juve-Roma

Le lamentele per gli errori arbitrali non si placano in Italia, e come potrebbe essere altrimenti? I direttori di gara, punti prima da José Mourinho, poi da un po’ tutti, comprese Le Iene, sono spesso al centro della scena.

A volte capita che gli episodi in cui i fischietti di turno sbagliano nonostante e con il Var siano a favore, altre volte no, come una ruota che gira. Anche se per qualcuno di più, e altri di meno. Che sono poi anche le accuse che si leggono sui social a fine partita, la moviola nazional popolare.

Una riguarda la Juve contro la Roma. Nella sfida che ha chiuso il 2023 per bianconeri e giallorossi, il gol segnato da Adrien Rabiot sarebbe viziato dal fuorigioco del francese nel momento del tacco di Dusan Vlahovic. Un gol bellissimo, ma da annullare, mentre lo stadio già era esploso, che ha fatto guadagnare alla squadra di Massimiliano Allegri tre punti fondamentali.

Ziliani accusa: “Juve-Roma si deve ripetere per errore tecnico del Var”

Per questo, Paolo Ziliani ha detto che la gara sarebbe da rigiocare, esattamente come è successo in Belgio in cui Genk e Anderlecht giocheranno nuovamente una partita che sul campo era stato vinta dagli ospiti, ma che in realtà presentava un errore tecnico del Var esattamente come quella tra Juve e Roma.

La squadra di Wouter Vrancken, infatti, aveva segnato su una ribattuta di un rigore, ma la rete era stata annullata perché nel momento in cui era stato battuto il penalty, nell’area c’erano i giocatori del Genk. In realtà, però, c’erano anche quelli dell’Anderlecht motivo per il quale la società biancoblu ha chiesto di rigiocare la gara, per errore tecnico, appunto.

Su X, Ziliani ha detto che se così fossero le cose anche in Italia, si dovrebbero ripetere molte più gare di quanto si immagini. Data la sua poca simpatia nei confronti dei bianconeri, il giornalista li ha tirati in ballo dicendo che nella metà delle venti ipotizzate ci sarebbe di mezzo la Juve, specie contro la squadra di Mourinho (all’epoca), proprio per via del fuorigioco di Rabiot.

L’Anderlecht presenterà ricorso contro la scelta della federazione di far ripetere la sfida, importante anche per l’ultima fase della Jupiler League. Se lo facessero anche i giallorossi, dice Ziliani, perderebbero anche avendo ragione.