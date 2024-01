Firma col Barcellona: notizia terribile per il Milan

Arrivano brutte notizie per il Milan sul fronte mercato con il Barcellona che potrebbe soffiare un colpo ai rossoneri.

Sono ore caldissime quelle inerenti il calciomercato: le squadre stanno cercando di trovare, negli ultimi giorni disponibili, i rinforzi giusti per cercare di rinforzare le proprie rose in vista della seconda parte di stagione.

Il Milan sa che se si dovesse presentare l’occasione giusta sia per la difesa che per il centrocampo potrebbe provare ad affondare il colpo e fare un altro regalo a Stefano Pioli dopo gli arrivi di Gabbia e Terracciano.

Nel frattempo la società è al lavoro anche per quello che riguarda il mercato della prossima stagione con alcuni obiettivi che appaiono ben definiti. Nelle ultime ore però il Barcellona avrebbe mostrato interesse per uno dei target rossoneri e la beffa potrebbe essere dietro l’angolo.

Calciomercato Milan, occhio alla beffa da parte del Barcellona

Il Barcellona, stando a quanto affemato da RMC Sport, starebbe pensando a Thiago Motta per la panchina in vista della prossima stagione. L’attuale tecnico del Bologna sarebbe la prima scelta per sostituire Xavi, del quale la società catalana non è soddisfatta a pieno per il lavoro svolto finora.

Thiago Motta è l’obiettivo numero uno del Milan per la panchina della prossima stagione. Il tecnico della squadra rossoblu ha vissuto un’ottima prima parte di stagione con il Bologna portandolo fino alla zona Champions. Il suo contratto con i felsinei è in scadenza a giugno ed è pronto a salutare il club rossoblu al termine del campionato in corso. Il Milan è la squadra maggiormente interessata in Italia anche se Roma e Napoli seguono da vicino il tecnico.

L’intenzione dei rossoneri sarebbe quella di ricomporre in rossonero la coppia formata da Thiago Motta e Joshua Zirkzee, prelevando dal Bologna anche il giovane attaccante olandese che ha stupito tutti con i suoi numeri nel girone di andata. Per strappare il calciatore ai rossoblu serviranno circa 40 milioni di euro anche se bisognerà fare i conti con il Bayern Monaco che può riacquistarlo per una cifra già stabilita.

L’eventuale chiamata del Barcellona però potrebbe scombinare i piani del Milan perché Thiago Motta difficilmente direbbe di no ad una big di tale portata considerato anche il fatto che conosce molto bene l’ambiente avendo passato gran parte della carriera da calciatore con la maglia blaugrana. Difficile dire di no ai catalani, specie se hai già assaporato l’ambiente che si respira da quelle parti: se davvero Laporta decidesse di affondare il colpo le cose per il Milan si metterebbero decisamente male.