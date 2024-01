Il nuovo acquisto finisce fuori rosa: ora è UFFICIALE

Appena arrivato nella sua nuova squadra, un giocatore è stato messo fuori rosa. E l’allenatore ha spiegato il perché di questa scelta necessaria ed inevitabile.

Comprare un calciatore per metterlo subito da parte, è la kafkiana situazione che sta vivendo un elemento che ha cambiato maglia lo scorso 15 gennaio. Tra l’altro il trasferimento è stato anche di respiro internazionale, con un trasloco da una nazione all’altra.

Il giocatore fuori rosa ha militato fino a poco tempo fa in Premier League, con la prestigiosa casacca del Manchester United. Di recente però il diretto interessato ha accettato la proposta di un altro club altrettanto di primo piano.

Ma l’arrivo nella sua nuova destinazione non è stato di quelli da ricordare. E su questo episodio decisamente surreale è intervenuto pure il suo nuovo allenatore, che ha svelato ai giornalisti presenti in sala stampa come stanno andando le cose.

Nella conferenza pre partita alla vigilia dell’impegno di campionato il mister ha parlato del perché di questa scelta di accantonare il nuovo acquisto.

Fuori rosa subito, il neo arrivato dal Manchester United è già out

Il protagonista in questione è Hannibal Mejbri, che una settimana fa ha compiuto 21 anni. Lui è un perno della nazionale della Tunisia, con la quale ha già racimolato più di 25 presenze. Il suo cartellino appartiene al Manchester United, che lo aveva pescato in Francia dal Monaco nel 2019.

Poi i Red Devils lo hanno concesso in prestito da allora. Stavolta è stato il Siviglia ad ottenerne i servigi fino al termine di questa stagione, con la formula del prestito secco senza alcun obbligo di riscatto. Perché Hannibal Mejbri non sta giocando?

Centrocampista centrale, trequartista ed anche ala destra di attacco all’occorrenza, Hannibal Mejbri ha giocato per poco meno di mezzora nel capitombolo terrificante della scorsa settimana che ha visto il Siviglia perdere malamente contro il sorprendente Girona, quest’anno a lungo capolista della Liga, per 5-1.

L’allenatore Quique Sanchez Flores ha parlato di come Hannibal Mejbri abbia bisogno di ambientarsi. Il ragazzo deve capire dove si trova, quanto pesante può risultare la maglia del Siviglia ed in che modo deve giocare in maniera proficua per gli andalusi.

Quindi ora il 21enne maghrebino avrà a disposizione del tempo per assestarsi. Quando Quique Sanchez Flores lo riterrà abbastanza pronto potrà essere di nuovo convocato. Tra l’altro non è il miglior momento storico per il Siviglia, che è quart’ultimo in classifica con la miseria di 16 punti.

L’atteggiamento di Mejbri è stato fin troppo molle, nonostante la partita contro il Girona era stata persa praticamente già nel primo tempo. Ma non è accettabile che un calciatore mostri un atteggiamento svogliato e la totale assenza di grinta e di motivazioni.