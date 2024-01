Il sostituto in panchina è Conte: c’è l’annuncio sull’addio

Colpo di scena con annuncio definitivo sul futuro, che coinvolge Antonio Conte in quello che è il suo ritorno in panchina.

Nel corso degli ultimi giorni, in quello che è il mercato internazionale che riguarda gli allenatori, sono emerse diverse sorprese che hanno visto le posizioni di alcuni tra i top allenatori come Guardiola e Klopp, senza dimenticare Arteta e Xavi Hernandez, mentre in Italia si valuta quello che è il ritorno in panchina di Conte, Mourinho e Zizou Zidane.

Bisogna far attenzione a quelle che sono le dichiarazioni pubbliche di quest’oggi da parte proprio di uno degli allenatori finito nel calderone dei nomi per le big d’Italia e non solo, considerando i rumors sul suo futuro. Ha preso voce, il tecnico, per annunciare dove allenerà in futuro.

Conte è la scelta in panchina: annuncio sul futuro del tecnico

Antonio Conte è la scelta in panchina, secondo quelli che sono i rumors legati al suo futuro. La certezza è che, alla fine, il tecnico pugliese tornerà ad allenare a partire dal campionato 2024/2025.

Lo aveva annunciato già in passato, ciò che è da chiarire, è praticamente dove sarà destinato nella sua nuova esperienza che potrebbe essere in Serie A o lontana dall’Italia. Perché, negli ultimi giorni, Conte è stato accostato ad un club di Londra.

Dopo il passato al Chelsea, da campione di Premier League e poi al Tottenham, c’è la terza ipotesi legata al suo ritorno in Premier League. Dopo le voci sull’addio di Arteta dall’Arsenal, il nome scelto perla panchina dei Gunners, risultava essere appunto quello di Antonio Conte.

Arteta annuncia il suo futuro: percorso inverso a Klopp e Xavi

Al contrario di quanto dichiarato di recente da Klopp e Xavi, Arteta non lascerà l’Arsenal a fine stagione. E, al contrario, si definisce irritato. Secondo quanto riportato dai colleghi del Mirror, le dichiarazioni del tecnico spagnolo sono importanti e segnano il futuro: “Sono veramente stanco e irritato nel sentire queste fake news. Hanno detto che lascerò l’Arsenal a fine stagione e non è vero, io non ho deciso proprio niente. Al Barcellona in futuro? Non è niente di vero, hanno fatto il mio nome ma io non ne so nulla e sono concentrato sull’annata con l’Arsenal”.

Conte, niente Arsenal: preferisce una sola destinazione

Liverpool, Barcellona, niente Arsenal, ma tante altre possibili destinazioni per Antonio Conte. Il mercato degli allenatori risulta essere quasi più intrigante di quello legato ai calciatori del calciomercato europeo, considerando il blasone dei tecnici che si stanno muovendo da una panchina all’altra. E secondo le ultime legate appunto ad Antonio Conte, il tecnico pugliese preferirebbe tornare in Italia. E lo farebbe, ad oggi, solo per la Juventus e per il Napoli.