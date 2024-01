Inter: fissate le visite mediche, è fatta per il trasferimento

Accordo raggiunto per il trasferimento del calciatore: esulta l’Inter e Simone Inzaghi. Programmate le visite mediche, ecco tutti i dettagli sul nuovo accordo.

Inizia nel migliore dei modi la settimana dell’Inter, con Marotta che ha definito questo nuovo affare di calciomercato. Dopo lunghe ore di trattative, finalmente è arrivata la quadra con il calciatore che è pronto a firmare con il nuovo club. Accordo raggiunto tra le due società che hanno trovato l’intesa di massima sul trasferimento a titolo definitivo del calciatore, che nelle prossime ore dovrà sottoporsi alle visite mediche di rito.

Si attende solo il comunicato riguardo questa trattativa. L’Inter ha finalmente trovato la quadra e definito questa operazione di calciomercato, con il calciatore che s’è convinto ad accettare la proposta. C’è l’intesa anche fra i due club, che hanno raggiunto l’accordo nelle scorse ore per la chiusura dell’affare.

Calciomercato Inter: annuncio sul trasferimento, ecco i dettagli dell’operazione

Particolarmente attivo il mercato dell’Inter con i nerazzurri che hanno messo a segno un nuovo colpo. Arrivano degli aggiornamenti importanti riguardo la chiusura dell’affare, che permetterà alla società di liberare spazio all’interno della rosa di Simone Inzaghi.

C’è l’accordo ufficiale per il trasferimento al Leicester di Stefano Sensi che lascia a titolo definitivo l’Inter. Il club inglese ha raggiunto la quadra in queste ore, programmando anche le visite mediche del calciatore che nelle prossime ore sarà in Inghilterra per unirsi al nuovo club.

Dopo l’addio di Cesare Casadei, che è tornato al Chelsea dopo una buona prima parte di stagione, i Foxes hanno definito tutto con l’Inter. Enzo Maresca potrà finalmente accogliere al Leicester Sensi.

Sensi al Leicester: accordo con l’Inter

Stefano Sensi è virtualmente un nuovo giocatore del Leicester. Il centrocampista lascerà l’Inter a titolo definitivo per andare a giocare nella Serie B inglese, nel club in lotta per andare in Premier League. Nelle prossime ore sarà in Inghilterra per le visite mediche di rito. L’operazione consentirà all’Inter di ricavare 2 milioni di euro complessivi, legati ai bonus sulle presenze di Sensi e alla promozione del Leicester. Chiuso in nerazzurro da una folta concorrenza, il calciatore troverà spazio nella squadra inglese che aveva risolto il prestito di Cesare Casadei che era stato richiamato – nelle scorse settimane – dal Chelsea. Adesso toccherà al giocatore italiano farà la differenza in mezzo al campo e tornare a mettere in evidenza le sue doti.