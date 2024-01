Jorginho torna gratis: sta rifiutando tutto

Jorginho, centrocampista dell’Arsenal, sta rifiutando qualsiasi tipo di destinazione con i Gunners che rischiano di perderlo gratis.

La Premier League è il campionato più bello d’Europa e anche in questa stagione sono diverse le squadre che si stanno contendendo il titolo. Tra queste dobbiamo citare l’Arsenal deciso a giocarsi le proprie carte fino all’ultima giornata. Dunque, da una parte ci sono tecnico e squadra impegnati sul campo, dall’altra c’è la società che ha come obiettivo quello di essere protagonista sul mercato sia in entrata sia in uscita.

Per quanto riguarda le cessioni dobbiamo menzionare la situazione legata a Jorginho: il classe 1991, arrivato all’Arsenal a gennaio 2023, in questa stagione sta trovando sempre meno spazio, considerando che Declan Rice è titolare e fondamentale nel progetto di Arteta. L’italo-brasiliano, invece, tra campionato e coppe, ha giocato 926 minuti. Minutaggio decisamente ridotto per un centrocampista abile nel dettare tempi e ritmi di gioco.

Il mediano ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno e la società ha l’opzione di riscatto per un’altra stagione ma non sembra avere intenzione di esercitarla. Ecco perché l’Arsenal, in questi ultimi giorni di mercato invernale, tenterà di cedere il giocatore in modo da poter rinforzare la rosa a disposizione di Arteta. La cessione di Jorginho però non è poi così semplice.

Jorginho rifiuta il Trabzonspor

Stando a quanto riportato dal giornalista Hans Tuncel, il centrocampista azzurro è finito nel mirino del Trabzonspor: una destinazione che permetterebbe a Jorginho di giocare con più continuità ed avere maggiori chance di essere chiamato da Spalletti per il prossimo Europeo.

La cessione del classe 1991 inoltre sarebbe di grande importante per incassare soldi da reinvestire sul mercato: Arteta segue con grande attenzione tre profili, Douglas Luiz dell’Aston Villa, Amadou Onana in forza all’Everton e Martin Zubimendi di proprietà della Real Sociedad.

Obiettivi non semplici da raggiungere considerando la volontà di Jorginho: il centrocampista è intenzionato a restare all’Arsenal e, proprio per questo, ha rifiutato la proposta del Trazbonspor. Una decisione che modifica le strategia di mercato dei Gunners.

Senza l’addio dell’azzurro è praticamente impossibile arrivare ad un nuovo centrocampista mentre il futuro dell’ex Napoli resta una vera e propria incognita. L’unica certezza è la possibilità del giocatore di firmare, con un altro club, a parametro zero. Jorginho, per le sue caratteristiche tecniche, farebbe comodo a qualsiasi squadra europea.