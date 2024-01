Juve, colpo dalla Bundesliga: nome nuovo in mediana per Allegri

In casa Juve non c’è un attimo di tregua tra campo e mercato, come si suol dire. Sono momenti a dir poco delicati per i bianconeri, che in questi ultimi giorni vogliono piazzare un ultimo colpo. L’obiettivo è puntellare il centrocampo ed in tal senso arriva un nome nuovo in mediana che può fare al caso di Allegri.

A sorpresa i bianconeri sono in piena lotta per il primo posto in maniera del tutto inattesa. Massimiliano Allegri, infatti, è riuscito a ridare stabilità e solidità alla squadra che ora si trova in un testa a testa all’ultimo punto con l’Inter. Chiaramente, però, in questa sessione di mercato serve ancora un innesto, dal momento che a centrocampo la coperta è corta, come si suol dire. In tal senso, arrivano sviluppi importanti e per certi aspetti inattesi, dal momento che spunta un nome nuovo che può davvero fare al caso dell’ex allenatore del Milan. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

I bianconeri puntellano il centrocampo: colpo dalla Bundesliga

Le squalifiche di Pogba e Fagioli hanno aperto nel centrocampo della Juventus una vera e propria voragine che Allegri è riuscito ad arginare, fino a questo momento. In tal senso, però, Giuntoli sta per entrare in scena con un colpo a sorpresa.

Stando a quanto raccontato da “Msn.com”, tra i nomi seguiti dalla Juve c’è anche quello di Nadiem Amiri, centrocampista del Bayer Leverkusen che però non rientra nei piani di Xabi Alonso e che potrebbe per questo salutare. Conosce già la Serie A, dal momento che ha indossato la maglia del Genoa, e sarebbe un colpo low cost funzionale al sistema di Massimiliano Allegri.

Juve, occhi su Amiri dalla Bundesliga

Giocatore dal grandissimo talento, Amiri al Bayer Leverkusen, alla corte di Xabi Alonso, sta facendo fatica a trovare spazio. Le “Aspirine”, infatti, hanno tantissima qualità in mezzo al campo e non vedrebbero male una uscita come quella del fantasista tedesco di origini afghane.

Anche a costi bassissimi. Farebbe al caso della Juventus dal momento che, oltre a saper legare il centrocampo e l’attacco, ha anche la capacità di agire da mezzala o interno di centrocampo, che dir si voglia. E, vista l’emergenza causate dalle squalifiche di Pogba e di Fagioli, e complici le difficoltà economiche del club, sarebbe una duplice manna dal cielo.