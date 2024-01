Juve, futuro Allegri: è in arrivo l’ennesimo ribaltone

Il futuro di Massimiliano Allegri sarà ancora alla Juventus? Lo scenario sembra essere cambiato in modo clamoroso rispetto a qualche mese fa.

Programmare con tempestività non può che essere determinante per una formazione che vuole competere ad alti livelli, non solo in merito agli obiettivi di mercato da raggiungere così da arrivare prima delle concorrenti. Altrettanto importante è avere le idee chiare in merito alla guida tecnica, così da cercare di puntare su rinforzi che possano permettere di essere congeniali al suo stile di gioco.

Un modo di ragionare simile non può che essere tipico anche della Juventus, che ha ingaggiato una lotta punto a punto con l’Inter per la conquista sullo scudetto. Ora sembrano esserci meno dubbi sul futuro di Massimiliano Allegri.

A inizio stagione non erano in pochi a essere dubbiosi sulla scelta della Juventus di confermare Massimiliano Allegri in panchina, soprattutto perché c’erano state delle occasioni in cu il tecnico non aveva saputo dare il massimo negli appuntamenti decisivi. A questo si aggiungeva inoltre un gioco tutt’altro che fluido, ma basato soprattutto sull’essenzialità, poco gradito dai cultori del bel calcio.

Allegri e la Juventus: meno dubbi sul suo futuro

Il toscano, però, dal canto suo, si è sempre difeso sottolineando una teoria che è ormai diventata un suo must, quella del “corto muso”, che evidenzia come sia innanzitutto necessario fare risultati, solo a questo punto si può badare anche ai tocchi di fino tanto ricercati da alcuni. E ora le vittorie non mancano sicuramente, pur non avendo ancora la certezza di poter riuscire a lottare con l’Inter fino alla fine per lo scudetto.

Impossibile quindi non riconoscere i meriti all’allenatore, come sta accadendo ora tra gli addetti ai lavori, compreso chi è stato spesso scettico sull’apporto che lui riesce a dare alle sue squadre. Non è detto quindi che il suo futuro possa essere lontano da Torino, come si pensava fino a qualche settimana fa.

A sottolinearlo è il giornalista Giovanni Albanese, molto vicino alla realtà bianconera, che non sembra avere grossi dubbi sui programmi della società: “A fine stagione lui e il club potrebbero sedersi a un tavolo e ragionare sul futuro, Allegri per ora ha un contratto che lo lega alla Juventus fino al 2025 – sono state le sue parole ai microfoni di TvPlay -, La Juventus ha sempre avuto un confronto aperto con i suoi allenatori, da qui si capirà quale possa essere la sua posizione”. Se davvero però dovesse arrivare il titolo o comunque se la possibilità dovesse riuscire a restare in corsa fino alla fine, pensare che le strade possano dividersi appare difficile.

Il rinnovo è possibile

In genere, come aveva già sottolineato ai tempi del Milan, Massimiliano Allegri non ritiene ideale iniziare una stagione con il contratto in scadenza. È proprio per questo che l’estate, specialmente se dovessero arrivare risultati importanti nei prossimi mesi, potrebbe essere il momento adatto per pensare a un rinnovo tra le parti.

Su questo Albanese non sembra avere grossi dubbi, anzi per lui è probabile si possa arrivare a un accordo che lo potrebbe portare a restare sulla panchina bianconera fino al 2027. “La mia sensazione è che Allegri possa restare per altre tre stagioni, questa è la mia idea personale – ha precisato – Si arriverebbe così a consolidare il lavoro fatto finora con un accordo triennale. Se così fosse, a essere coinvolta sarebbe tutta l’area tecnica, Giuntoli compreso, che a Napoli ha lavorato per tre anni”.

Pensare a ipotesi alternative per la guida tecnica, a suo dire, avrebbe davvero poco senso, ora sarebbe importante puntare sulla continuità: “I risultati gli stanno dando ragione. Allegri è l’allenatore giusto per il tipo di progetto che si sta portando avanti” – ha concluso.