Tuchel in Serie A: c’è il comunicato ufficiale del Bayern Monaco

Era stato inserito nella lista dei club di Serie A, per un futuro in Italia, è arrivato oggi l’annuncio definitivo del Bayern.

Attraverso un comunicato, così come era successo nei giorni scorsi quando Xavi Hernandez e Klopp hanno anticipato i tempi per annunciare il loro addio rispettivamente da Barcellona e Liverpool, anche su Thomas Tuchel c’è stato un comunicato congiunto da parte del club, per voce diretta del CEO del Bayern Monaco e del suo direttore sportivo.

Erano emerse alcune voci e prima ancora che si diffondesse la notizia, il Bayern Monaco ha voluto pubblicare alcune cose, annunciando in maniera netta tutto ciò che c’è da sapere sull’addio di Thomas Tuchel dal Bayern Monaco al margine di questa stagione.

Bayern Monaco, Tuchel in Serie A: c’è il comunicato ufficiale

Sono arrivate per voce del CEO del club, così come quella del dirigente, le notizie sul futuro di Thomas Tuchel.

Accostato, il tecnico tedesco, ad alcune delle big del nostro calcio anche nel recente periodo, con la possibile destinazione in Italia e in Serie A tra le voci ricorrenti al Milan e al Napoli, ma con futuro destinato ad essere ancora in Germania.

Perché, la separazione dal Barcellona di Xavi Hernandez, ha permesso a diversi organi di stampa di pubblicare molte notizie che a detta del Bayern Monaco risultano del tutto false. Delle “fake news” secondo il Bayern Monaco, che ha annunciato che il futuro di Tuchel sarà ancora in Baviera.

Tuchel resta al Bayern: duro comunicato dal club di Monaco

Quelle che seguono, sono le parole del Bayern Monaco, in merito al futuro di Thomas Tuchel. Non accettano quanto è stato detto dai media sul futuro del tecnico tedesco, il CEO del Bayern Monaco Jan-Christian Dreesen e il suo direttore sportivo, Christoph Freund. Ecco cos’ha pubblicato il club della Bundesliga sul futuro del tecnico: “Domenica alcuni tifosi che hanno visitato il fan club, hanno chiesto a Thomas Tuchel del perché del suo addio a fine stagione. Ha parlato apertamente ai suoi tifosi, rispondendo anche a domande su quanto è stato detto sul suo futuro al posto di Xavi Hernandez, al Barcellona. Noi del Bayern non ci permetteremo mai di parlare di Xavi e di chi sarà il nuovo allenatore al suo posto al Barcellona, ma da questo momento non accetteremo più delle notizie di questo tipo che provengono tra l’altro sempre dallo stesso posto”.

Ultime su Tuchel: può dire comunque addio, il Bayern ci sta pensando

Il Bayern ci sta pensando per quella che sarà la guida tecnica futura al club di Monaco perché, in caso di addio di Tuchel, allora il nuovo allenatore potrebbe diventare Jurgen Klopp, in uscita appunto dal Liverpool.