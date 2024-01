Acquisto da 20 milioni dal Fenerbahce: arriva “il nuovo Kim” in Serie A

Un affare già visto in Serie A, considerando quello che fu lo straordinario colpo Kim da parte del Napoli, nell’estate del 2022.

Il Fenerbahce sforna talenti importanti, lo ha dimostrato con l’affare Kim che portò al Napoli quello che ad oggi è considerato uno dei migliori centrali difensivi al mondo, sotto la guida di Cristiano Giuntoli che stava mettendo nel mirino anche un altro calciatore, appunto, per gli azzurri.

Il calciatore che è pure un ex Parma, pare abbia convinto una delle big d’Italia a puntare su di lui per il presente e il futuro, considerando anche quella che è l’età di chi ha raccolto l’eredità di Kim al Fenerbahce, nel corso di quest’ultimo periodo. Un difensore dalle importanti qualità fisiche, in pieno stile del coreano appunto, capace pure di giocare nel ruolo di esterno di difesa.

Calciomercato: il nuovo Kim dal Fenerbahce, può arrivare subito in Serie A

Spunta un nuovo nome per questi ultimi giorni di mercato, ma ci stava lavorando già da tempo il club che è pronto ad accogliere in Italia uno dei giovani talenti del club turco.

Perché dal Fenerbahce, così come accadde con Kim – oggi centrale difensivo tra i migliori al mondo, al Bayern Monaco -, un altro colpo potrebbe arrivare dalla Super Liga turca, questa volta però non coreano.

Perché si tratta dell’ex Parma, l’olandese Jayden Oosterwolde, difensore classe 2001 e titolare indiscusso del club che ha preso Bonucci e Soyuncu, probabilmente per poter sopperire alla sua mancanza. Oosterwolde è finito nel mirino del Napoli, club pronto ad investire per il grande colpo in difesa.

Mercato Napoli: Oosterwolde è la nuova idea per la difesa

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, ci sarebbe il Napoli in forte pressing per Jayden Oosterwolde. Il difensore olandese, ex Parma, è uno dei pezzi pregiati del campionato turco, elemento fondamentale per il futuro della difesa dell’Olanda. E di fronte alla difficoltà di prendere Perez, che si è slegato da Ostigard che a quanto pare potrebbe addirittura restare in azzurro, allora il club campione d’Italia proverà a prendere Jayden Oosterwolde, che ricorda proprio Kim per le caratteristiche tecniche e fisiche.

Oosterwolde al Napoli: le cifre dell’affare

Secondo quelle che sono le ultime di calciomercato, il Napoli avrebbe presentato un’offerta da ben 20 milioni per il colpo Oosterwolde. Il difensore potrebbe lasciare subito il Fenerbahce per diventare il nuovo titolare degli azzurri, così come accadde con Kim che si fece trovare subito pronto. Tra l’altro, lo stesso calciatore olandese, potrebbe essere adatto pure alla difesa a tre considerando la sua duttilità anche da esterno di centrocampo e terzino mancino. Un calciatore perfetto per il “braccetto” del reparto difensivo.