Addio al tecnico deciso, svolta in panchina: arriva Zidane

Il cambio in panchina è stato già deciso e va solo ufficializzato. In tal senso arriva una svolta improvvisa per il futuro della panchina della big. Il nuovo tecnico sarà Zinedine Zidane, con il progetto che è finalizzato a puntare al top. Tanto in patria quanto in ambito internazionale.

Quando si cambia in panchina, molto spesso lo si fa per far partire un nuovo progetto tecnico. E dalla scelta che si fa in panchina dipende molto anche delle sorti del club in questione, dal momento che un errore può essere fatale. In tal senso una società è pronta ad affondare il colpo dopo che l’addio al suo attuale tecnico è stato deciso ormai da diverso tempo. Adesso però, da questo punto di vista, arriva una svolta inattesa, dal momento che il club sta per rompere gli indugi e scegliere il nuovo allenatore. Il profilo scelto è di quelli in grado di accendere i sogni dei tifosi: si tratta di Zinedine Zidane.

Svolta in panchina: arriva l’ex Real Madrid

L’ex Real Madrid, da diverso tempo, è alla ricerca di un progetto su misura per lui ed arriva in tal senso una svolta inattesa. Ora può seriamente tornare sulla panchina della big visto che la strada inaspettatamente si fa in discesa per il suo arrivo.

Stando a quanto raccontato da Todofichajes.com, infatti, Zinedine Zidane è pronto a ripartire da uno dei club più importanti al mondo. Si tratta del Liverpool, che dopo l’addio annunciato di Jurgen Klopp si sta già guardando attorno. Secondo i media spagnoli, si tratterebbe di una pista molto calda, con la situazione che si può sbloccare nelle prossime ore.

Zidane per il dopo Klopp al Liverpool

Allo stato attuale delle cose il tecnico francese si è misurato solo, si fa per dire, con la panchina del Real Madrid, con cui però ha raggiunto risultati impressionanti. Dal suo addio alla casa blanca, però, non ha più accettato alcun incarico. La squadra che più si è avvicinata a lui è stata il Paris Saint Germain, che non è riuscita poi a definire il tutto. Adesso, però, con il Liverpool seriamente intenzionato a puntare su Zidane, tutto può cambiare. Pare, infatti, ci sia stata già una apertura da parte sua.