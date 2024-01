Addio Juventus: la destinazione spiazza tutti

La Juventus è pronta a registrare una clamorosa batosta in sede di mercato: addio ai bianconeri, club a sorpresa.

Al di là del campo che sta continuando a regalare conferme a Massimiliano Allegri, la Juventus è fortemente proiettata verso le operazioni che dovranno potenziare la rosa. E da questo punto di vista, arriva brutte notizie per uno dei nomi che da Torino sono pronti a salutare una volta per tutte.

La difesa bianconera è stata sistemata con l’arrivo del 23enne Tiago Djalò. Il centrale portoghese, al netto della sua brevissima e deludente parentesi nelle giovanili del Milan, è ora come ora uno dei difensori più apprezzati del panorama europeo. Lo voleva Marotta, che pianificava da mesi la possibilità di portarlo all’Inter a parametro zero.

Ma alla fine l’ha spuntata Giuntoli che con un piccolo conguaglio ha dato nuova solidità – anche e soprattutto in prospettiva – al reparto arretrato della squadra torinese. Il cruccio più vivo ancora oggi nei pensieri della dirigenza juventina si chiama centrocampo. Cristiano Giuntoli ha lavorato senza sosta per far quadrare i conti e permettere alla Juventus di regalarsi almeno un grandissimo colpo proprio in quella zona del campo.

Juve, doccia fredda: il big saluta Allegri

L’ex ds del Napoli ha sondato il terreno – e tiene tutt’ora sotto controllo – il nome di Samardzic che tuttavia per giugno sembrerebbe non una primissima scelta. Occhio a Khèphren Thuram, figlio dell’ex centrale bianconero che è seguitissimo in Premier League e potrebbe dire addio al Nizza.

Thomas Partey rappresenta un’occasione last minute, visto che non rientra più nei piani di Arteta e l’Arsenal sarebbe ben felice di liberarsene già entro fine mese. Ad ogni modo è un altro il nome di altissimo livello che il direttore sportivo della Juve ha messo nel mirino e che tuttavia molto presto potrebbe finire per svanire definitivamente. Si parla di Pierre-Emile Hojbjerg, talentuoso regista del Tottenham con il quale sembra aver ormai chiuso un ciclo.

Nonostante Postecoglou stimi il nazionale danese, lo stesso Hojbjerg sembra orientato verso una nuova avventura lontano da Londra. Occhio, però, perché dalle ultime indiscrezioni non sarà la Juventus la sua prossima squadra. Dalla Francia, ed in particolare da ‘Footmercato’, si parla di come il Lione sia fortemente interessato al centrocampista e convinto di poter fare un’offerta prima della chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato.

Hojbjerg sarebbe oro colato per la squadra transalpina che naviga in cattive acque ed è vicina più che mai clamorosamente alla zona retrocessione. Fino a questo momento Hojbjerg ha accumulato 23 presenze e poco più di 1000′ con la maglia degli ‘Spurs’, senza né gol né assist all’attivo.