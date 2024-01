Calciomercato Napoli: Politano ha firmato, sorpresa assoluta

Aggiornamenti di calciomercato riguardo il futuro dell’esterno del Napoli Politano: sorpresa assoluta, l’attaccante ha firmato.

Nuove indiscrezioni di mercato sul futuro a Napoli di Matteo Politano: c’è una svolta improvvisa, arrivate in queste ultime ore di calciomercato. Ecco tutti i dettagli riguardo la prossima destinazione del calciatore, che ha il contratto in scadenza con gli azzurri nel 2025. Ci sono delle importanti novità riguardo la prossima squadra di Matteo Politano. Emergono delle notizie importanti di calciomercato con l’agente del calciatore che ha avuto un ultimo incontro per mettere nero su bianco.

L’offerta araba di qualche settimana fa ha cambiato i progetti del calciatore. L’agente ha lavorato ottimamente ed ha ottenuto ciò che voleva. Secondo le ultime indiscrezioni, Politano ha già firmato il nuovo contratto. C’è attesa per quanto riguarda l’annuncio da parte del Napoli che dovrà rendere noti tutti i dettagli su questa situazione. Si attendono gli ultimi passaggi burocratici prima della definizione dell’affare, che ormai è cosa fatta. Ecco svelato il futuro dell’esterno del Napoli Matteo Politano.

Calciomercato Napoli, annuncio su Politano: il giocatore ha già firmato

Accostato con insistenza a squadre arabe, alla fine Politano ha preso una decisione riguardo il suo futuro a Napoli.

Nonostante la ricca offerta ricevuta dalla società dell’Arabia Saudita, che gli aveva messo sul piatto un ricco ingaggio da 7 milioni all’anno, il calciatore ha deciso di declinare l’offerta e proseguire la sua esperienza in Serie A. E’ di oggi la notizia della firma del nuovo contratto di Matteo Politano: svolta a sorpresa da parte dell’agente che ha chiuso l’accordo con il Napoli.

L’Al Shabab è un lontano ricordo, Politano ha deciso di proseguire la sua esperienza a Napoli. Rifiutata l’offerta araba, il calciatore continuerà in azzurro anche per le prossime stagioni. Il rinnovo è cosa fatto con il club di Aurelio De Laurentiis. Secondo le ultime notizie mercato Napoli, il giocatore quest’oggi ha messo la firma sul contratto. L’ufficialità del rinnovo di Politano con il Napoli sarà annunciata giovedì o venerdì. A riportare la notizia è cm.it.

Politano rinnova fino al 2027: c’è l’accordo con il Napoli

L’offerta dell’Arabia Saudita ha spinto il Napoli ad accelerare per quanto riguarda il rinnovo di Matteo Politano. Il calciatore, che sembrava destinato alla Saudi Pro League, alla fine proseguirà la sua esperienza con la maglia azzurra. C’è la conferma riguardo il rinnovo con il Napoli di Matteo Politano con il nuovo contratto in scadenza nel 2027. L’ingaggio di Politano supererà i 3 milioni a stagione più bonus. Un aumento sostanziale rispetto gli attuali 2,2 che percepiva.