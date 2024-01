Contattato Zidane: può essere lui il successore in panchina

C’è chi sta puntando forte su Zidane come nuovo allenatore, con il francese che è fermo ormai dal 2021 ma che desidererebbe rimettersi in gioco

Di Zinedine Zidane non sentiamo parlare da tempo. Dopo avere interrotto momentaneamente la sua carriera da allenatore nel 2021 l’ex fuoriclasse francese, che in carriera sul rettangolo di gioco ha compiuto delle prodezze fantastiche, non ha più avuto una panchina.

Il suo nome circola in maniera ciclica riguardo ai più prestigiosi club europei. Fino ad ora però non c’è stato nessun progetto capace di invogliare Zidane a tornare a guidare una squadra. Inoltre l’ex fantasista di Juventus e Real Madrid viene associato spesso alla nazionale francese.

In carriera, per quanto riguarda il ruolo di allenatore, Zidane dal 2013 fino al 2021 ha fatto da vice e poi da allenatore del Real Madrid Castilla, la seconda squadra dei Galacticos e che milita in terza divisione spagnola. Dal 2016 in poi però gli era stata affidata la conduzione tecnica della formazione principale merengue. E da lì ci sono stati dei grandi trionfi, con la vittoria di tre Champions League, due Supercoppe UEFA e due campionati per club. Alle quali aggiungere due campionati spagnoli e due Supercoppe di Spagna.

Zidane torna ad allenare, chi lo cerca

Ora Zizou potrebbe tornare di nuovo in gioco, c’è chi lo vorrebbe fortemente sin da subito infatti. Una esperienza in un club richiederebbe un impegno quotidiano, probabilmente anche molto lontano da Madrid, dove Zidane risiede con la sua famiglia. Ed allora la chiamata di una nazionale potrebbe risultare più congeniale all’ex madridista e bianconero.

L’Algeria ha appena esonerato il proprio commissario tecnico, Djamel Belmadi. Tutta colpa del pessimo cammino intrapreso dai maghrebini nella Coppa d’Africa che si sta giocando in Costa d’Avorio. Le Volpi del deserto hanno subito una cocente eliminazione al primo turno.

Con Belmadi l’Algeria aveva vinto la Coppa d’Africa 2019 e la Coppa araba FIFA 2021, ma anche la precedente Coppa d’Africa era stata assai deludente. Ed ora la Federazione ha intenzione di portare Zidane in panchina, forte anche di un dettaglio che potrebbe fare la differenza.

Infatti Zizou è francese ma di radicate origini proprio algerine. Altri candidati sono i vari Hervé Renard, Vahid Halilhodzic, Vladimir Petkovic e Jorge Sampaoli. Sembra però che il diretto interessato abbia già detto di no a questa proposta, così come ha rifiutato negli scorsi mesi la guida tecnica degli Stati Uniti e del Brasile.

L’unica nazionale alla quale direbbe di si è la Francia, che però ha intenzione di continuare ancora con Deschamps. Il quale fu suo compagno alla Juve e che guida i transalpini sin dal 2012.