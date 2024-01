Il Tucu Pereyra in una big di Serie A: colpo di fine gennaio

A sorpresa, il Tucu Pereyra, come colpo di una big di Serie A secondo quelle che sono le ultime di calciomercato in Italia.

Perché in Serie A c’è chi ha bisogno, tra i club dei vertici, di una soluzione di tale portata per rinforzare il proprio reparto in mezzo al campo, dando al proprio allenatore la possibilità di avere delle alternative.

A dire il vero, come riportato da uno dei principali quotidiani in Italia, la volontà da parte del club in questione è quella di chiudere per un centrocampista e farlo tra questi due ultimi giorni di mercato, considerando quella che è l’urgenza, per gli importanti obiettivi di classifica. E Pereyra, ad oggi, risulta essere il giocatore più adatto per completare il reparto di centrocampo.

Calciomercato: il Tucu Pereyra in una big di Serie A

Il centrocampista argentino rischia di dire addio all’Udinese, così come accadde nella passata stagione. Questa volta non però a costo zero e che portò i friulani addirittura a perderlo prima, per poi ingaggiarlo di nuovo, secondo quello che fu praticamente il colpo a costo zero, riportandolo a disposizione prima di Sottil e poi di Cioffi.

Adesso le cose sono cambiate, con lui che è tornato in forma e con una big del nostro calcio che avrebbe bussato le porte degli uffici dei Pozzo, per il colpo a centrocampo.

Un colpo che sa di garanzia per dare una valida alternativa a Massimiliano Allegri, con Cristiano Giuntoli che a detta del quotidiano Tuttosport, le starebbe provando praticamente tutte per il calciomercato della Juventus. Roberto Pereyra, infatti, è rientrato tra gli obiettivi dei bianconeri.

Mercato Juventus: può tornare Pereyra a Torino

Fu praticamente il motivo del mancato rinnovo nella scorsa estate e che stava appunto separando l’Udinese dal giocatore, la volontà di Roberto Pereyra di giocare per una big di Serie A o comunque del calcio europeo. L’interesse si era pure acceso, ma le big d’Italia preferirono poi andare su altri obiettivi, lasciando senza contratto il Tucumano argentino. Alla fine il calciatore è rientrato nei radar di Giuntoli, rispecchiando quello che è l’identikit del rinforzo che la Juventus vorrebbe per lo Scudetto, andando appunto su Pereyra. Alza il muro però l’Udinese che, in questo momento complesso della stagione, oltre a perdere Perez con destinazione Napoli, non vorrebbe fare lo stesso con il proprio talento di centrocampo.

Ultime di mercato: Pereyra alla Juventus, anche Bonaventura nel mirino

Pereyra come nuovo acquisto della Juventus, ma sarebbe stato fatto un tentativo anche per Jack Bonaventura, calciatore che ci pensa sul suo approdo in bianconero. Insomma, la Juventus cerca un nuovo calciatore da quelle caratteristiche e in Serie A ci sono occasioni che, i calciatori stessi, potrebbero cogliere al volo, giocandosi una chance in un club che è in lotta per lo Scudetto.