Juventus, salta Kean all’Atletico Madrid: il motivo

Sembrava tutto fatto, mancavano “solo” le firme sui contratti, eppure nell’ultim’ora è arrivata la notizia che è saltato definitivamente il trasferimento di Moise Kean all’Atletico Madrid.

Lo scorso week-end l’attaccante italiano era stato anche avvistato al Civita Metropolitano, impianto dove giocano i Colchoneros, per assistere alla partita di Liga di quelli che sarebbero dovuti essere i suoi futuri compagni.

Stando alle ultime notizie, ciò che avrebbe fatto fare retromarcia all’Atletico Madrid sarebbero stati i dati registrati durante le visite mediche da Moise Kean, che a quanto pare non sarebbe sbarcato in Spagna nella sua miglior condizione fisica. La Juventus ha in qualche modo cercato di sistemare la cosa, ma i Colchoneros non ne hanno voluto sapere.

Saltato l’affare Kean-Atletico: l’attaccante torna alla Juventus

A sorpresa Moise Kean torna a Torino. L’attaccante era difatti promesso sposo all’Atletico Madrid, ma qualcosa sarebbe andato storto nel corso delle visite mediche svolte questa nella giornata di ieri con i Colchoneros.

Considerata la possibilità di essere l’attaccante titolare dell’Italia ai prossimi Europei, come ipotizzato dallo stesso Luciano Spalletti, Moise Kean aveva chiesto alla Juventus di essere ceduto in prestito per il resto della stagione così da giocare di più con la possibilità di ritrovare quella continuità che gli era un po’ mancata in questa prima parte di stagione. La volontà dell’attaccante italiano per un momento era stata anche accontentata, ma tutte le certezze sono dal nulla crollate una volta arrivate le valutazioni dello staff medico dell’Atletico Madrid.

Stando a quanto riportato fra gli altri da TMW, l’affare Kean-Colchoneros sarebbe saltato per il club di Madrid avrebbe definito troppo lungo il processo di riatletizzazione che l’attaccante della Juventus avrebbe dovuto fare per tornare in condizione dopo l’infortunio che l’ha tenuto lontano dai campi per circa un mese e mezzo.

Troppo lunghi i tempi di recupero per Kean: l’Atletico lo rispedisce alla Juventus

L’Atletico non ha avuto intenzione di aspettare Moise Kean, ecco perché l’attaccante italiano è tornato al mittente. Per ritornare in condizione dopo il grave infortunio alla tibia sarebbero servite all’italiano ancora diverse settimane, ma considerata la formula e la necessità del Cholo di avere subito un’alternativa lì davanti si è deciso di far saltare una volta e per tutte l’affare.

Kean torna in Italia: ma il futuro resta lontano dalla Juventus

Kean è dunque sull’aereo di ritorno per Torino, ma a quanto pare l’attaccante italiano alla Juventus ci rimarrà ancora per poco. In questi ultimi giorni di calciomercato non sono infatti da escludere ritorni di fiamma di alcune squadre di Serie A, Monza e Fiorentina su tutte, con quest’ultima valutata dall’entourage del ragazzo un’ottima destinazione per mettersi in mostra in vista dell’Europeo.