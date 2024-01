Lukaku-Roma, svolta clamorosa: via a gennaio!

Clamorosa svolta intorno a Lukaku con l’attaccante belga che potrebbe lasciare la Roma in questi ultimi giorni di mercato.

La Roma, dopo il cambio di allenatore, spera di poter vivere una seconda parte di stagione completamente diversa rispetto a quanto successo nei primi mesi. La società, in questi ultimi giorni di mercato, vuole regalare a De Rossi rinforzi importanti nonostante il tecnico disponga di una rosa di tutto rispetto. L’allenatore però rischia di dover dire addio ad una pedina a dir poco fondamentale per il suo sistema di gioco.

Stiamo parlando di Lukaku, l’attaccante arrivato nei giorni finali della scorsa sessione estiva di mercato e capace (fin da subito) di conquistare il cuore dei tifosi giallorossi. Centravanti forte fisicamente, abile nel gioco aereo e nel far salire la squadra, si è dimostrato decisivo a suon di gol.

La stagione è ancora lunga e la Roma vuole il quarto posto in campionato e provare ad arrivare in fondo in Europa League: obiettivi non semplici ma che possono essere raggiunti grazie al contributo realizzativo dell’ex attaccante nerazzurro. Il problema riguarda il mercato e il rischio di veder partire Lukaku sei mesi prima la naturale scadenza del prestito.

Lukaku via da Roma: torna in Premier League

Stando a quanto riportato da todofichajes, il futuro di Lukaku sembra essere in Premier League: l’attaccante potrebbe tornare proprio al Chelsea, squadra proprietaria del suo cartellino e dove il belga faticava a trovare spazio. Trattative in corso non sono state imbastite (e questo gioca a favore dei giallorossi) ma i Blues avrebbero intenzione di richiamare il classe 1993.

Per Lukaku si tratterebbe del quarto ritorno al Chelsea dove ha già avuto diverse occasioni per mettere in mostra le sue qualità. I blues non stanno disputando un’annata brillante, sono lontani dalle posizioni nobili della classifica e un giocatore come il belga aiuterebbe la squadra ad essere protagonista da qui alla fine della stagione.

Al momento si tratta di una suggestione di mercato difficile da realizzare sia per il poco tempo a disposizione sia per la volontà della Roma di non perdere Lukaku nel mese di gennaio. Il belga ha più volte dimostrato la sua importanza nel club capitolino e un suo addio obbligherebbe i giallorossi, in poco tempo, a trovare un sostituto all’altezza. Nel mercato, lo sappiamo, può succedere di tutto ma Lukaku-Chelsea, a gennaio, sembrerebbe una pista difficile da percorrere.