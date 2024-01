Maxi offerta e addio da capogiro: la Juventus è pronta a dare l’ok

La Juve ha deciso per un addio clamoroso: offerta da urlo, così i bianconeri daranno il via libera alla cessione

La Juventus sta vivendo mesi di assoluta grazia. Il campo sta dando ragione a Massimiliano Allegri che dopo due anni bui è tornato a splendere insieme ai suoi ragazzi: ed il rendimento della squadra bianconera, a questo punto dell’annata, non può non essere considerato da Scudetto.

Di strada da fare ce n’è ancora tanta ed in tal senso il calciomercato invernale – coi dovuti freni ‘causati’ dalle già precarie condizioni delle finanze juventine – ha dato delle risposte incoraggianti. Su tutti la firma di un prospetto che per il presente, ma soprattutto per la prossima stagione, potrà dare moltissimo alla difesa. Tiago Djalò a 23 anni e col contratto in scadenza tra sei mesi con il Lille ha deciso di salutare i francesi per una grande avventura in Italia: la seconda, vista la brevissima e deludente parentesi con le giovanili del Milan.

Ad ogni modo il lavoro di Cristiano Giuntoli va avanti e la Juventus punterà a delle sorprese nelle ultime ore del mese di gennaio. Pochi giorni ancora a disposizione per regalare un grande centrocampista a Massimiliano Allegri: dopo i tanti nomi ventilati da mesi a questa parte, sembra proprio che qualcosa di grosso possa muoversi in tal senso.

Bye bye Juve, l’Arabia chiama: tutto pronto per l’addio

Si sta facendo strada una possibilità davvero clamorosa per la società di Torino: una cessione che fino a qualche settimana pareva praticamente impossibile. L’addio immediato, nei prossimi giorni, è a questo punto possibile. E la Juventus, davanti ad un’offerta tanto allettante, non potrà proprio dire di no alla partenza.

Vendere per comprare è sempre un moto valido in sede di calciomercato, a maggior ragione quando non si può spendere e spandere come in passato. Lo sa bene la Juventus che a questo punto della stagione si starebbe convincendo ad una clamorosa partenza.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ i bianconeri starebbero valutando seriamente la cessione di Matias Soulè. Il prodigio argentino, che in prestito con la maglia del Frosinone sta mostrando grandi cose, è da tempo finito nel mirino della Premier League. Ad ogni modo adesso la tentazione è un’altra: si chiama Arabia Saudita.

Voci parlano di alcune società interessate al fantasista sudamericano già per il presente, con il Frosinone già d’accordo con la dirigenza bianconera per interrompere in anticipo il prestito e dire addio per sempre a Soulé. Il ds del Frosinone Angelozzi ha escluso categoricamente questa ipotesi, ma si sa, nel calcio mai dire mai. Soprattutto se arriva una vagonata di petrodollari.

Tutto è nelle mani del calciatore che, d’altro canto, spingerebbe per concludere la stagione con i giallazzurri e poi tornare in estate alla Juve: con l’idea di giocarsi concretamente le sue chance agli ordini di Allegri.