Milan, il nuovo allenatore si porta dietro il suo pupillo

L’avventura di Stefano Pioli al Milan è ormai giunta ai titoli di coda, come confermato dal fatto che in queste settimane si sono ipotizzati tanti nomi per la panchina del diavolo. In merito a questo discorso i tifosi sono molto discordanti, visto che uno vorrebbe un allenatore mentre altri ne vorrebbero un altro, ma ciò che conta è la volontà della proprietà, che a quanto pare avrebbe già deciso chi sarà il prossimo allenatore del Milan.

Sul profilo in questione però ci sarebbe una folta concorrenza da battere, ma a quanto pare il diavolo sarebbe pronto ad accontentare ogni richiesta del tecnico, come ad esempio quella di portare subito in rossonero il suo pupillo.

Milan: il nuovo allenatore si porta dietro un pupillo

Importanti novità arrivano in merito al futuro della panchina del Milan, che a partire dalla prossima stagione avrà un nuovo proprietario. La dirigenza rossonera starebbe valutando tante ipotesi sul tavolo di Casa Milan, ma a quanto pare la soluzione più gradita sembrerebbe essere quella che porterebbe a Thiago Motta.

Nel corso di questi giorni per l’italo-brasiliano si è però parlato di un concreto interesse del Barcellona, ma a quanto pare, oltre al solito Antonio Conte, il Milan starebbe seriamente valutando anche la possibilità di affidare la panchina rossonera all’allenatore del Bologna. L’ex Genoa e Spezia è apprezzato soprattutto dall’amministratore delegato Giorgio Furlani, che pero’ sembra essere l’unico in dirigenza a voler puntare su Thiago Motta.

C’è bisogno di convincere Ibrahimovic e Moncada, motivo per il quale il dirigente rossonero potrebbe giocare sul fatto che l’arrivo di Thiago Motta potrebbe di conseguenza sbloccare anche quello al Milan di Lewis Ferguson, giocatore che sabato sera in occasione della sfida di San Siro aveva parte dei riflettori puntati su di sé. A riportarlo calciomercato.com.

Milan, spese in casa Bologna: occhi su Ferguson

Oltre a Thiago Motta e Zirkzee il Milan sabato sera ha osservato meglio e più da vicino anche Lewis Ferguson, giocatore che a quanto pare metterebbe d’accordo praticamente tutti in dirigenza.

In questi due anni lo scozzese si è dimostrato essere un giocatore completo ma soprattutto decisivo sia con i gol che con gli assist, motivo per il quale nelle prossime settimane il diavolo deciderà se iniziare una trattativa col Bologna per Ferguson in vista di giugno, così da prendere anche una posizione rispetto alle altre pretendenti, che al momento sarebbero Juventus e Lazio.

Milan: Ferguson ha una priorità, ecco qual è

L’interesse di un club come il Milan non puo’ che lusingare Lewis Ferguson, che comunque ha una priorità in vista della prossima estate di calciomercato. Stando a calciomercato.com, infatti, l’idea di rimanere in Serie A per il centrocampista scozzese è un’opzione più che concreta, ma il suo sogno è quello di giocare in Premier League, motivo per il quale se si dovesse fare avanti un club inglese la precedenza andrebbe a questo.