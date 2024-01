Milan, tanti saluti a Maignan: non c’è più niente da fare

Sembra ormai scritto il futuro di Mike Maignan con il Milan pronto a salutare il proprio portiere in vista dell’estate.

La prestazione non perfetta fornita contro il Bologna ha contribuito alla mancata vittoria del Milan sui rossoblu: Mike Maignan non sta vivendo il suo miglior momento di forma. L’estremo difensore dei rossoneri sembra sempre più destinato all’addio in vista della prossima estate. Le trattative per il rinnovo del contratto al momento appaiono parecchio in salita.

La richiesta dell’ex portiere del Lille è troppo alta per le casse del Milan che devono fare i conti con la mancata qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Motivo per il quale i rossoneri si troveranno a dover cedere almeno uno dei propri pezzi pregiati in vista della prossima estate e Maignan appare tra i maggiori candidati al momento.

L’ultima squadra in ordine di tempo interessata al cartellino di Mike Maignan è il Real Madrid. L’infortunio di Courtois preoccupa e non sono certi i tempi di recupero dell’estremo difensore belga che potrebbe salutare la capitale spagnola in estate.

Calciomercato Milan, Maignan pronto a salutare: cessione ad un passo

La squadra allenata da Carlo Ancelotti potrebbe mettere sul piatto circa 50 milioni di euro per assicurarsi l’estremo difensore francese, ma il Milan ne chiede almeno 70 per lasciar partire il titolare della nazionale francese.

Non è da escludere che l’affare possa concludersi positivamente a metà strada, sulla base di 60 milioni di euro. Milan che andrebbe a chiudere un’importante plusvalenza avendolo pagato 15 milioni al Lille nell’estate del 2021.

Non mancano altre squadre interessate al portiere classe 1995. Bayern Monaco, Chelsea e PSG seguono da vicino la situazione relativa al portiere rossonero, pronti ad inserirsi nella corsa a Maignan. Il Milan avrebbe già in mente il possibile sostituto di Maignan: Carnesecchi dell’Atalanta gode della stima di tutta la dirigenza rossonera, pronta a fare un tentativo nel caso in cui si dovesse concretizzare l’addio del francese. Per arrivare al portiere della squadra bergamasca serviranno circa 30 milioni di euro.

Un Milan che però potrebbe dover fare i conti con un’altra cessione eccellente. Il futuro di Leao, Theo Hernandez e Bennacer appare ancora appeso ad un filo. Bisogna essere certi della Champions, altrimenti la situazione diventerebbe molto difficile. A quel punto potrebbe arrivare un’altra cessione, e di certo il Milan andrebbe a sistemare le proprie casse considerato l’ampio numero di squadre pronte a fare un’offerta ai rossoneri per i pezzi pregiati della rosa.