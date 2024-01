Via libera per Zirkzee: alla fine arriva la cessione, è ufficiale

Tante squadre che seguono da tempo Joshua Zirkzee pronto al trasferimento, il Bologna non farà opposizione per la cessione del proprio bomber.

Si sarebbe chiuso tutto in maniera molto rapida, con il club che ha provato in tutti i modi a trattenere il proprio bomber ma alla fine ha dovuto cedere. Perché diverse società si sono fatte avanti in questi ultimi mesi per Zirkzee e allora il Bologna si è dovuto anticipare mettendo mano alla tasca sul mercato e provando a chiudere diversi colpi anche in anticipo in vista di quello che poi accadrà nei prossimi mesi.

La società ha capito che non potrà andare a trattenere a lungo il proprio e giovane bomber e per questo motivo che proverà a definire un trasferimento in uscita magari record per la propria società di Saputo che, intanto, ha già chiuso l’accordo totale per un nuovo giocatore. Colui che andrà a prendere il posto del proprio bomber.

Calciomercato Bologna: via Zirkzee, già scelto il sostituto

Ora c’è solo da capire quale squadra andrà a comprare Zirkzee in estate dal Bologna. Il club italiano ha deciso di non trattenere oltre il prossimo mercato estivo il giocatore, perché c’è la chiara volontà di andare ad incassare una cifra importante dalla sua cessione per poter poi investire su altri giocatori. Diversi i profili seguiti, ma il nuovo bomber è anche già arrivato alla corte di Thiago Motta.

Il Bologna ha di fatto acquistato già il sostituto di Zirkzee che è Santiago Castro. Il club emiliano è andato a chiudere un colpo importante in attacco prendendo dall’Argentina un giovane talento che presto potrebbe diventare il futuro del club di Saputo. Perché c’è stato un investimento di 10 milioni da parte della società italiana per l’attaccante classe 2004 che ha soli 19 anni. Molto giovane, eppure sono stati investiti davvero soldi importanti finiti nelle casse del Velez.

Perché il Bologna ha deciso di chiudere il colpo in attacco firmando Santiago Castro per vendere Zirkzee in estate senza problemi. L’attaccante argentino però è già arrivato in Italia ed è ufficiale, per 10 milioni e con 9 gol sulle spalle in queste ultime presenze in stagione. Ora dovrà provare a mettersi subito in corsa per ambientarsi e per questo motivo la squadra italiana ha voluto anticipare il colpo dandogli alcuni mesi di tempo di vantaggio. Il prossimo anno potrebbe fare il titolare andando a prendere il posto dell’olandese.