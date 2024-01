Calciomercato, è fatta: fissate le visite a Torino, c’è un nuovo colpo

Nuovo colpo di mercato, per quanto riguarda il club di Torino. C’è l’annuncio sulle visite mediche, ecco tutti i dettagli sul nuovo acquisto.

Svolta a sorpresa per il club, che ha chiuso in queste ore per l’arrivo del nuovo attaccante. Svelate le ultimissime riguardo questa trattativa, con la società che ha trovato l’intesa di massima per prendere il giocatore che, finalmente, potrà avere la sua nuova chance nel massimo campionato italiano. Lo sprint decisivo è arrivato nel pomeriggio con la società che ha dato il via libera all’operazione di mercato che era imbastita da qualche giorno. Grande gioia per il calciatore che molto presto si metterà a disposizione dell’allenatore.

Ultime ore di calciomercato frenetiche con le società a lavoro per piazzare gli ultimi colpi. Ecco l’annuncio riguardo l’arrivo dell’attaccante. La dirigenza ha deciso di chiudere un nuovo colpo. E’ notizia di oggi l’arrivo del giocatore, che è atteso a Torino per le visite mediche di rito. Una trattativa lampo, che consentirà all’allenatore di avere a disposizione un nuovo rinforzo offensivo che potrà essere utile per il resto della stagione.

Calciomercato: a Torino per le visite mediche, i dettagli

E’ la redazione di Sky Sport a fare il punto della situazione e ad annunciare l’accordo tra le due squadre. L’attaccante firmerà un nuovo contratto e avrà la possibilità di mettersi in mostra nella massima serie del campionato di Serie A.

Dopo le difficoltà per arrivare a Rafa Mir, alla fine il club ha deciso di puntare su una vecchia conoscenza della Serie A. Protagonista la scorsa stagione con 38 presenze, nove gol e tre assist, quest’anno aveva iniziato in Serie B con la maglia della Cremonese.

Adesso è tutto pronto per il suo trasferimento in granata, con Juric che accoglierà a Torino Okereke. Il classe 1997 è atteso in città per le visite mediche insieme al terzino sinistro, e all’occorrenza centrale difensivo, marocchino Adam Masina che è in arrivo dall’Udinese. Una doppia operazione che consentirà al club di sistemare la rosa a disposizione del tecnico croato.

Calciomercato Torino: in arrivo Okereke e Masina

Doppio colpo per il ds Vagnati che ha chiuso per portare in questo mercato di gennaio a Torino Okereke e Masina. Il dirigente dei granata sta definendo gli ultimissimi dettagli per questa doppia operazione che consentirà a Juric di avere a disposizione due pedine importanti per il proseguo della stagione. Entrambi arrivano con la formula del prestito con diritto di riscatto.