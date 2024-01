Calciomercato, Manolas torna in Italia: sta firmando

Svolta per quanto riguarda il trasferimento di mercato che può portare al ritorno in Serie A di Kostas Manolas con il giocatore pronto a giocare ancora in Italia.

Sembrava giunta al termine la sua carriera ma non è così che andrà. Perché il calciatore è pronto ad una nuova svolta in vista dei prossimi anni con la carriera che potrebbe chiuderla in Italia. E’ da un po’ che ha lasciato il nostro campionato, ma è pronto a farci ritorno in maniera decisa. Perché dopo aver lasciato il Napoli ha girato diverse squadre andando a giocare prima in Grecia e poi negli Emirati Arabi. Adesso è svincolato e pronto per una nuova avventura tutta italiana. Infatti, sembra sempre più vicino il ritorno di Kostas Manolas in Serie A con un club che lotterà però per obiettivi diversi rispetto a quello che era abituato con Roma e Napoli.

Possibile approdo proprio in Italia nelle prossime ore per il giocatore che si è deciso a tornare al meglio della forma fisica e mentale andando a rimettersi in gioco nuovamente in un campionato competitivo, che però già conosce visto che ci ha giocato per molti anni, quasi l’intera sua carriera. Adesso arrivano degli aggiornamenti riguardanti proprio il trasferimento di Manolas in Italia per vestire la maglia di un altro club di Serie A.

Calciomercato: Manolas torna in Italia

Possibile colpo importante che riguarda il futuro di Manolas pronto ad una nuova avventura tutta italiana in Serie A visto che nelle ultime settimane si è parlato di tantissimi club interessati a lui che possono approfittare del fatto che arriverebbe gratis perché in scadenza di contratto. Ora però ci sono delle novità proprio inerenti a quella che potrebbe essere la sua prossima squadra che si sarebbe fatta avanti in maniera decisa nelle ultime ore. C’è un terzo club che si è fatto vivo per provare a chiudere il colpo col giocatore che può arrivare anche da svincolato nelle prossime settimane, la scadenza per lui non sarà il 1 febbraio alle ore 20:00.

Kostas Manolas piace a Sassuolo, Salernitana e ora anche l’Hellas Verona secondo i colleghi di Tmw. Il centrale greco ex Roma e Napoli sarebbe diventato un oggetto di desiderio importante per alcune squadre italiane che stanno lottando per la salvezza.

Si conta di poter puntare sull’esperienza di Manolas e per questo Verona, Sassuolo e Salernitana proveranno fino alla fine a trattare la sua firma e ingaggiare il centrale greco che è svincolato dopo l’avventura allo Sharjah FC.