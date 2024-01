Serie A: a sorpresa arriva Musso, affare sul gong

Juan Musso rappresenta uno dei calciatori destinati a cambiare squadre in questi giorni di calciomercato. Possibile scambio con un club di Serie A.

Partito da titolare, Juan Musso si è ritrovato in panchina e pronto a cambiare squadra. Sono in corso tutte le riflessioni del caso e non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro.

Secondo quanto riferito da tuttoatalanta.com, Musso potrebbe rimanere in Serie A ed iniziare una nuova esperienza attraverso uno scambio. Sono in corso le riflessioni del caso e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro sicuramente molto più chiaro.

Calciomercato: Musso resta in Serie A, i dettagli

Juan Musso pronto ad iniziare una nuova esperienza nel nostro campionato. Niente di certo e per questo motivo nelle prossime ore si proverà ad avere delle certezze. Il portiere ha voglia di ritornare a giocare con continuità e per questo motivo non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro. Nei giorni scorsi si è parlato molto anche di Inter, ma sembra una ipotesi difficile considerando che i nerazzurri non vogliono fare entrate in queste ore.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Sassuolo potrebbe decidere di affondare il colpo per Musso durante queste ultime ore di calciomercato e mettere sul piatto uno scambio con Consigli o Cragno. Niente di certo naturalmente, ma si tratta di una possibilità da seguire con attenzione visto che, almeno per il momento, non si hanno ancora delle certezze in questo senso.

Musso per il Sassuolo rappresenta una possibilità molto importante anche per cambiare passo, ma la strada è lunga e per questo motivo non ci resta che aspettare la giornata di domani per avere un quadro più chiaro e capire se ci potrà essere la tanto attesa fumata bianca oppure no.

Mercato: il Sassuolo su Musso

Il Sassuolo è interessato a Musso e per questo motivo non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro sicuramente molto più chiaro su questa vicenda. Vedremo cosa succederà e se alla fine si potrà trovare un accordo oppure si dovrà percorrere un’altra strada visto che il giocatore ha voglia di trovare continuità.