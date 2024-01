Clamoroso: vanno via subito in 3

La sessione invernale di calciomercato in Europa ha portato molti movimenti. Alcuni club si sono stravolti e fino all’ultimo giorno utile potrebbero avvenire cessioni importanti.

Lo chiamano mercato di riparazione e in effetti l’arco temporale che va da inizio gennaio a inizio febbraio è l’unico momento disponibile per cercare di riparare ad eventuali errori di valutazione commessi in estate, quando il progetto si costruisce, oppure cercare di incrementare i valori della rosa, laddove possibile.

Perciò alcune società sono state più attive di altre e in particolare ce n’è una che potrebbe utilizzare le ultime ore a disposizione per ben tre cessioni.

Il calciomercato potrebbe considerarsi concluso, ma in realtà i tifosi del Marsiglia possono ancora attendersi delle importanti novità entro giovedì. L’ha fatto capire il patron del club biancoazzurro, Pablo Longoria. Quest’ultimo è intervenuto in conferenza stampa rilasciando alcune dichiarazioni in merito alla corrente campagna acquisti e chiarendo le prospettive della squadra, attualmente settima in classifica e reduce da tre pareggi consecutivi, in campionato.

Ulisses Garcia, Quentin Merlin, Faris Moumbagna e Jean Onana sono stati i quattro acclamati arrivi durante le scorse settimane a Marsiglia. L’OM della Ligue 1 non ha di certo perso tempo. Da quando manifestata la necessità di rafforzare il ruolo del terzino sinistro, la dirigenza francese è rimasta attiva per tappare le esigenze nelle varie zone del campo e avvicinarsi alle richieste del mister italiano, Rino Gattuso.

Tre cessioni prima che chiuda il mercato: il patron lo annuncia in conferenza

Pablo Longoria ha spiegato davanti alla stampa che c’è ancora tempo e modo per alcune operazioni: “Non mi piace tirare le somme mentre il mercato è ancora aperto, se ne parla a fine stagione. Tuttavia avevamo degli obiettivi primari, dovevamo predisporre quanto necessario per l’allenatore, innanzitutto il terzino sinistro e rinforzare il centrocampo. Se ci saranno dei movimenti nelle prossime ore, sarà per migliorare la mentalità”.

Cosa bisogna aspettarsi? Probabilmente potrebbe essere ceduto Jonathan Clauss. Il 31enne terzino destro francese non ha convinto durante questa prima parte di stagione, quindi è ritenuto un po’ ai margini del progetto del Marsiglia. Tuttavia, se partisse, anche solo numericamente sarebbe necessario trovare un sostituto, stando a quanto riferisce ‘La Provence’.

Insieme a Clauss, potrebbero lasciare il club anche Ismaïla Sarr, e quindi servirebbe poi un’ala pura che prenda il suo posto, e Vitinha. L’attaccante è ormai un calciatore del Genoa, in Serie A, lasciando vacante un posto da centravanti, ma Faris Moumbagna è pronto a sostituirlo. Le prossime ore sveleranno i piani del club più chiaramente.