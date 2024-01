Colpo a sorpresa dal Portogallo: è fatta per l’attaccante

Dopo aver perso uno dei pezzi pregiati della rosa nel corso di questo calciomercato, la società si è subito messa al lavoro per trovare un degno sostituto del giocatore riuscendo nel suo obiettivo quasi allo scadere di questa sessione di trasferimenti.

Stando alle ultime notizie, infatti, proprio in queste ore il club di Serie A avrebbe raggiunto l’accordo definitivo con i portoghesi per l’arrivo in Italia dell’attaccante.

Non si tratta comunque del primo affare di questo calciomercato sull’asse Italia-Portogallo, dal quale potrebbe aspettarci sorprese sia in queste ultimissime ore ma anche, perché no, la prossima estate.

Calciomercato Serie A: è fatta per l’attaccante

Dopo settimane di nulla più totale il calciomercato di Serie A sta regalando piacevoli sorprese in queste ultimissime ore di sessione. Stando alle ultime notizie, infatti, la più attiva in Italia sia sul fronte delle uscite che delle entrate si è confermata essere la ‘regina’ di questa finestra con l’ennesima operazione andata a buon fine.

Dopo tante chiacchiere il club è finalmente riuscito a regalare all’allenatore il tanto desiderato nuovo attaccante, giocatore che fra i tanti profili sondati nel corso di questi giorni sarebbe alla fine risultato essere per caratteristiche, età e qualità l’investimento più sicuro da fare considerate anche la situazione nella quale riversa la proprietà.

Stando dunque a quanto riportato dalla redazione di TMW, il Verona ha definito l’accordo per l’arrivo in Serie A del sostituto di Milan Djuric, Andre Silva, bomber brasiliano classe ’97 che in questa prima parte di stagione ha giocato in Portogallo con la maglia del Vitoria Guimaraes.

Andre Silva al Verona: i dettagli dell’affare col Vitoria Guimaraes

Nonostante il Verona abbia perso tanto nel corso di questo calciomercato, vedi Djuric, Ngonge e Terracciano, fra i tanti, la società di Setti è riuscita a reinvestire bene quanto incassato sul giocatori che potranno tornare utili per la causa scaligera: ovvero ottenere la salvezza.

L’ultimo colpo in entrata in ordine cronologico messo a segno dal Verona porta il nome di Andre Silva, attaccante classe ’97 del Vitoria Guimaraes. Stando a quanto riportato da TMW, però, la trattativa non sarebbe ancora conclusa ma la fumata bianca sarebbe prossima per un’operazione che dovrebbe concludersi a titolo definitivo per un costo complessivo di circa 3 milioni di euro.

Verona: c’è tempo fino alle 20 di domani per depositare il contratto di Silva

Essendo Andre Silva un giocatore extra comunitario le pratiche per tesserarlo sono sicuramente più complesse e lunghe rispetto a quelle per uno comunitario, motivo per il quale queste ultime ore potrebbero essere abbastanza frenetiche per il Verona, che entro le 20 di domani dovrà depositare in Lega il contratto del brasiliano per evitare di rimanere con un pungo di mosche in mano.

Nonostante ci siano da sistemare gli ultimi dettagli, ed il tempo a disposizione non gioca a favore, quest’operazione non sarebbe in pericolo.