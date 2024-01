Ok del presidente: ma Baldanzi rischia di saltare, il motivo

Svolta di calciomercato che riguarda il futuro di Tommaso Baldanzi che può lasciare l’Empoli in queste ore per firmare con un altro club di Serie A.

Svolta ufficiale con l’annuncio del presidente dell’Empoli che ha anche dato l’ok per quello che sarà il trasferimento del proprio talento italiano in un’altra squadra. Perché ora arrivano aggiornamenti importanti che riguardano la scelta che verrà presa da parte del giocatore che ha già dato il suo sì da diverso tempo, ma bisognerà capire se sarà possibile concludere lo stesso l’accordo definitivo nei tempi giusti. C’è anche il rischio che il colpo possa saltare o slittare alla prossima estate. Ora si proverà a capire quale sarà il futuro di Baldanzi in Serie A, manca davvero poco.

Sfortunato quest’anno Baldanzi che con l’Empoli è stato spesso infortunato e ha messo a segno solo 2 gol, uno di questi nel pareggio decisivo con la Juventus nell’ultimo turno di Serie A dove la squadra di Davide Nicola ha strappato un 1-1 importantissimo per la lotta salvezza all’Allianz Stadium con un tiro da fuori area del proprio talento.

Calciomercato: Baldanzi firma in Serie A

E’ corsa contro il tempo per quanto riguarda la situazione attuale di Tommaso Baldanzi che può chiudere il trasferimento con un altro club di Serie A. Svolta importante che riguarda il passaggio del giocatore in un’altra squadra nelle ultime ore di mercato, perché la società ora vuole chiudere subito il colpo, ma potrebbe esserci un problema dopo l’ok definitivo che è arrivato direttamente dalla più alta carica della società.

E’ stato direttamente il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi a parlare di Baldanzi alla Roma e dare un forte segnale di apertura per la società giallorossa che sta insistendo. Queste le sue parole a Tmw: “Vediamo. Mancano meno di 48 ore alla fine della sessione di trasferimenti, può darsi che domani sia dell’Empoli e risulti decisivo per noi, ma può darsi anche di no”. Ora però è corsa contro il tempo perché può saltare tutto se non si dovesse chiudere domani alle ore 20:00.

L’affare tra Roma e Empoli si può chiudere per Baldanzi intorno ai 15 milioni di euro. Si tratterebbe di un prestito di 6 mesi con obbligo di riscatto subordinato a determinate condizioni facilmente raggiungibili per il club giallorosso che andrebbe ad inserire un nuovo talento italiano in rosa in vista anche dei prossimi anni.