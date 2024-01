Infortunio per un titolare, dal mercato arriva subito un sostituto

Ultimissime notizie riguardo l’infortunio del calciatore che è uscito in lacrime. C’è attesa per quanto riguarda l’esito dell’esame. Intanto, ci sono le prime novità riguardo l’eventuale sostituto che può arrivare dal mercato di Serie A.

Ecco la situazione sul futuro del calciatore, che è uscito a seguito di un brutto infortunio. Valutazioni in corso da parte del club.

Infortunio serio per un big: il sostituto arriva dalla Serie A

Piove sul bagnato per il Barcellona. Reduce dall’infortunio di Joao Felix e alle prese con diversi giocatori indisponibili, la squadra di Xavi nel corso della gara di campionato contro l’Osasuna perde dopo 7 minuti Ferran Torres. Il giocatore spagnolo è uscito per infortunio in lacrime con le mani sul volto per la disperazione, da valutare le sue condizioni ricordando che il 21 febbraio c’è l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli.