Lascia il Napoli e si trasferisce alla Juve, Allegri abbraccia un nuovo top player

Clamorosa possibilità di mercato con la Juventus pronta ad abbracciare il top player del Napoli. Rinforzo pazzesco per Allegri.

La Juventus vuole lavorare su due piani paralleli, campo e mercato. Per quanto riguarda il rettangolo di gioco, i bianconeri si stanno giocando lo scudetto con i nerazzurri. Arrivare davanti all’Inter non sarà semplice ma Allegri ha una rosa di assoluta qualità e può contare sul fatto di scendere in campo una volta a settimana non avendo le coppe.

Passando al mercato, la società sta lavorando in vista della prossima stagione: l’obiettivo è quello di migliorare la rosa a disposizione di Allegri in modo da poter aprire un ciclo vincente sia in Italia sia a livello internazionale. A livello offensivo bisogna analizzare la situazione di Vlahovic: il centravanti, con il contratto in scadenza nel 2026, sta disputando una stagione da protagonista e i suoi gol possono essere determinanti nella lotta scudetto.

Il futuro del centravanti serbo potrebbe essere lontano dalla Juventus: al momento, bisogna dirlo, non esiste nessuna trattativa di mercato ma si tratta di una semplice suggestione lanciata da Alessandro Matri agli studi di DAZN. L’ex attaccante ha rilasciato una dichiarazione a dir poco esclusiva sul futuro dell’ex Fiorentina.

Juve, via Vlahovic per arrivare ad Osimhen: l’incredibile dichiarazione

“Non escludo un trasferimento di Osimhen alla Juventus. Se Vlahovic segna venti gol in stagione lo puoi vendere a settanta milioni di euro” le dichiarazioni di Matri che poi ha continuato: “Anche Soulé può essere messo sul mercato e questo renderebbe la spesa per Osimhen sostenibile“.

L’ex centravanti ha poi concluso con: “I bianconeri hanno già fatto operazioni simili come successo con Higuain“. La suggestione lanciata da Matri è di quelle importanti. Un giocatore come Osimhen, come dimostrato in maglia partenopea, è in grado di fare la differenza ma bisogna sottolineare come sia veramente difficile vedere l’attaccate vestire bianconero.

Osimhen ha una clausola rescissoria da centotrenta milioni di euro e De Laurentiis ha sottolineato come la sua cessione sia inevitabile. Il patron partenopeo ha menzionato Real Madrid, PSG e la Premier League come possibili destinazioni del classe 1998. A questo bisogna aggiungere come il presidente del Napoli difficilmente manderà il suo top player in una rivale come la Juve.

Altro aspetto da tenere in forte considerazione riguarda Soulé e la voglia, da parte dei bianconeri, di puntare sul talento per il futuro. Ecco perché è praticamente impossibile che la suggestione lanciata da Matri si trasformi in una vera e propria trattativa.