Lista Champions: club italiano esclude il nuovo acquisto, il motivo

Arriva la decisione per quanto riguarda le liste Champions League da aggiornare e consegnare alla Uefa. Il club italiano di Serie A ha escluso un nuovo acquisto a sorpresa.

Ci sono aggiornamenti molto importanti che riguardano il futuro di un top club che si sta giocando tutta la stagione ora in quelli che saranno i prossimi impegni da febbraio in poi. Perché c’è la chiara volontà di provare a dare una svolta a questi mesi finali di stagione per provare ad ottenere dei risultati minimi e sperati che possano far proseguire il progetto della squadra che soltanto pochi mesi fa aveva ottenuto un grande traguardo. Ora il mercato si sta chiudendo e sono arrivati nuovi acquisti in Italia, ma un giocatore sembra essere stato fatto già fuori.

Svolta per quanto riguarda le decisioni ufficiali che sono prese in queste ore dai club italiani che oltre al mercato devono occuparsi anche delle liste Uefa in vista dei prossimi impegni che ci saranno nelle gare che arriveranno. E’ stato fatto fuori il nuovo acquisto dalla lista Champions League che il club italiano ha deciso di presentare alla Uefa, una decisione che lascia alcuni perplessi ma chiarisce quindi quello che è lo stato di forma del giocatore che non è in condizioni ottimali.

Lista Champions League: nuovo acquisto fatto fuori

E’ un momento chiave per la stagione di alcune squadre che sono impegnate in partite che arriveranno veramente decisive. Perché la società ha deciso di investire in maniera decisa su alcuni giocatori in questa sessione di mercato e poi preso delle decisioni importanti e negative proprio nei loro confronti. E’ il caso di un talento arrivato in Italia e che potrebbe subito non rispondere bene della scelta arrivata da parte della società che ha deciso di farlo fuori.

Perché il Napoli ha acquistato Hamed Traore in prestito e ma ha deciso di escluderlo dalla lista Champions League. Il motivo è chiaro e riguarda le condizioni del giocatore che è stato fuori praticamente tutta la stagione per diversi problemi e ora si sta provando un recupero della condizione atletica in vista delle prossime gare.

Il Napoli agli Ottavi di Champions affronterà il Barcellona e Traore non ci sarà perché fuori dalla lista Champions. Una mossa inevitabile viste le condizioni fisiche che si trova il giocatore che sarà ancora inutilizzabile per il prossimo mese di febbraio.