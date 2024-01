Mercato Milan, colpo in difesa sul gong: arriva il croato

Mercato Milan, i rossoneri lavorano al colpo a sorpresa per completare il reparto arretrato. In tal senso, per puntellare la difesa, lo staff di Moncada lavora all’affare da concludere proprio sul gong. Il croato è in cima ai pensieri del club e la trattativa sembra essersi messa davvero in discesa.

Come è noto, sin dalle battute iniziali di questo mercato la priorità indicata da Pioli era quella di chiudere in fretta per almeno un centrale difensiva. Non a caso, infatti, i rossoneri hanno chiuso in tempi rapidissimi per il ritorno a Milanello di Gabbia. Da solo, però, complici gli infortuni capitati a Kalulu, Thiaw e Tomori, non può bastare, nonostante le ottime prove offerte da Theo Hernandez in un ruolo non suo. I rossoneri, sul gong, possono chiudere però ancora un colpo per accontentare, per così dire, Stefano Pioli. Il centrale difensiva potrebbe seriamente arrivare sul gong, nonostante le smentite del caso.

Mercato Milan, rinforzo in difesa sul gong

Come si era intuito, i rossoneri stanno aspettando le ultime ore di mercato per piazzare l’ultimo colpo aspettando condizioni economiche più vantaggiose. In tal senso, arrivano sviluppi importanti visto che il croato può essere per davvero l’innesto chiesto da Pioli.

Stando a quanto raccontato da “Milanpress“, infatti, al Milan è stato proposto Martin Erlic. Classe 1998, è di proprietà del Sassuolo, club per il quale rappresenta una colonna portante. L’arrivo di Kumbulla, però, lo può liberare, per la gioia di Pioli. Andiamo a vedere le ultime relative a questo nome nuovo per la retroguardia rossonera.

Milan su Erlic: sarà lui il centrale?

Seppur tra alti e bassi, il roccioso difensore centrale del Sassuolo ha dimostrato di avere doti ed un potenziale importanti. La pista in questione è stata proposta al Milan dal suo entourage ed ora i dirigenti rossoneri stanno valutando. Vista la situazione, è inevitabile che la situazione si dovrà sbloccare in pochissimo tempo per condurre in porto questo affare. Non sarà facile, poi, convincere i neroverdi a lasciarlo partire a condizioni economiche alla portata del Milan, visto che Erlic rappresenta a tutti gli effetti una colonna per il tecnico Alessio Dionisi. Le prossime ore saranno decisive per la riuscita di questo affare.