Milan, affare fatto: sta per andarsene

Il Milan sta per chiudere un affare: la cessione di un giocatore. Soluzione che potrebbe portare a Milanello soldi da reinvestire subito.

Il Milan ha rallentato in casa contro il Bologna alla 22esima giornata e, complici gli errori dal dischetto di Olivier Giroud e Theo Hernandez, non è andato oltre il risultato di 2-2. Archiviato questo pareggio, Stefano Pioli è già al lavoro con i suoi per la prossima gara da giocare contro il Frosinone in trasferta. Mentre la società lavora sul mercato. A tal proposito, un’operazione in particolare sembra essere vicina alla chiusura per il trasferimento.

Il Milan non vuole lasciare troppo spazio alle avversarie in classifica di Serie A e vuole fare del proprio meglio per lottare fino all’ultimo per la qualificazione alla Champions League della prossima stagione e non solo. Stefano Pioli sta perciò lavorando con i suoi giorno dopo giorno a Milanello, consapevole che c’è ancora molta strada da compiere.

Nel frattempo Furlani e Moncada stanno valutando le diverse operazioni in entrata e in uscita che possano fare il bene del Milan. A tal proposito i tifosi devono essere a conoscenza del fatto che la cessione definitiva di un profilo di proprietà dei rossoneri è ora molto vicina. Si tratta di Divock Origi.

Calciomercato Milan, trattativa in corso per la cessione definitiva di Divock Origi: ecco dove può approdare

Secondo ‘Tuttosport’, tra Milan e i Los Angeles FC ci sono trattative (calde) in corso per Divock Origi. Il classe ’95 è arrivato a Milano a parametro zero a luglio del 2022, ma il feeling con il gruppo di Pioli non è mai effettivamente sbocciato. Tanto che a settembre del 2023 ha deciso di andare in prestito in Premier League.

L’attaccante è infatti attualmente in prestito al Nottingham Forest ma tutto porta a pensare che il prestito in questione non porterà a un riscatto a giugno. Motivo per il quale il Milan si sta muovendo in anticipo per provare a trovare una soluzione.

Attualmente i dialoghi sono perciò in corso con i Los Angeles FC. Il Milan vorrebbe ottenere dalle trattative un prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Lo scoglio sono di fatto le cifre, visto che i californiani vorrebbero chiudere con un prestito a 2,5/3 milioni di euro. La distanza comunque sembra essere colmabile con gli ultimi dialoghi tra le parti. Così il Diavolo si libererebbe di un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione che non sono certamente pochi.