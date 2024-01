Milan, super colpo per Pioli: arriva dall’Arabia Saudita

Il Milan cerca di piazzare un super colpo: il regalo di fine mercato per Stefano Pioli può arrivare direttamente dall’Arabia.

Rush finale da brividi per il mercato del Milan. La dirigenza rossonera è ancora al lavoro per regalare al tecnico Stefano Pioli un ultimo super colpo, un giocatore in grado di rendere la rosa più competitiva in vista della campagna europea in Europa League e soprattutto di una rincorsa, sempre più difficile, allo scudetto. Il conto alla rovescia è iniziato, l’attesa è spasmodica: l’ultimo grande colpo di questo inverno privo di guizzi potrebbe essere un top player di ritorno dall’Arabia Saudita.

Ci spera il tecnico Pioli, che anche nell’ultima sfida di campionato, lo spettacolare pareggio con il Bologna, ha dovuto arrendersi alla fragilità difensiva della propria squadra. E ci sperano anche i tifosi, sempre più delusi da una formazione che riesce a costruire molto, ma che spesso spreca il proprio vantaggio a causa di clamorosi errori da parte della propria retroguardia.

Se Gabbia si è dimostrato un buon palliativo e poco più, la vera cura per molti supporter rossoneri potrebbe arrivare solo dal mercato. Ed è per questo che la dirigenza starebbe lavorando alacremente, nelle ultime ore di mercato, per chiudere un colpo da Champions League, un calciatore che potrebbe davvero fare la differenza nella fase finale della stagione.

Milan, regalo sul mercato per Pioli: nel mirino un ex protagonista della Serie A

Tra i tanti giocatori volati in Arabia Saudita nella scorsa sessione estiva di mercato sono in molti, stando alle voci provenienti dalla penisola araba, ad aver già voglia di tornare a competere nel calcio europeo. Tra questi anche Merih Demiral, ex difensore di Atalanta e Juventus che all’Al-Ahli non sembra essersi ambientato del tutto.

Centrale difensivo forte ed esperto, grande protagonista anche in Serie A fino alla scorsa stagione, potrebbe diventare l’identikit perfetto per rinforzare la difesa del Milan, alle prese con un’emergenza che comunque sta per terminare, visti gli imminenti rientri di Tomori, Thiaw e Pellegrino.

Per non rischiare ulteriormente, la dirigenza starebbe comunque lavorando per finalizzare in queste ore il colpo Demiral, che potrebbe diventare rossonero in prestito secco fino a giugno. Ma si tratta di un’operazione tutto meno che semplice. Gli ostacoli per la chiusura della trattativa sono diversi: in primis l’ingaggio dell’ex turco, fuori parametro per i protagonisti della retroguardia milanista; in secondo luogo, la disponibilità dell’Al-Ahli di lasciar partire il proprio giocatore in prestito senza ricavarci nulla.

Inoltre, Demiral è reduce da un infortunio al menisco che lo ha tenuto lontano dai campi fino allo scorso dicembre. Difficilmente potrebbe quindi dimostrarsi abile e arruolabile fin dalle prossime giornate. Un motivo in più per la dirigenza per riflettere e comprendere quanto davvero convenga cercare un colpo a effetto di questo tipo, probabilmente più utile per la piazza che non per la squadra.