Osimhen via per 130MLN: il Napoli ha già scelto il suo erede

Il Napoli ed Osimhen a fine stagione si separeranno, come d’altronde confermato sia dal diretto interessato che da Aurelio De Laurentiis in una recente uscita pubblica dopo una riunione di Lega.

I 130 milioni che gli azzurri incasseranno dalla cessione del nigeriano saranno utilissimi non solo per andare a rinforzare più zone del campo, completando così la rosa, ma soprattutto per non badare a spese nella ricerca di una nuova prima punta.

Nel corso di queste settimane i tifosi già si sarebbero sfatti qualche idea su chi possa essere l’erede di Osimhen, giocatore che in realtà il Napoli già avrebbe scelto.

Napoli: scelto l’erede di Osimhen

E’ chiaro lo scenario che si concretizzerà la prossima estate per il Napoli: Victor Osimhen lascerà gli azzurri che dovranno essere bravi a trovare sulla piazza un attaccante tanto bravo quanto decisivo come il nigeriano.

A fronte i questo il Napoli avrebbe già iniziato a farsi un’idea sui possibili sostituti del suo numero 9, giocatori inutile dire di caratura internazionale che possano non far rimpiangere in estate la partenza di Osimhen. Nei consueti summit di programmazione, De Laurentiis e la dirigenza partenopea avrebbero iniziato a redarre giù la lista dei nomi che più potrebbero fare al caso loro, anche se stando alle ultime notizie i campioni d’Italia avrebbero già scelto chi sarà il loro bomber per la prossima stagione.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Fantacalcio.it, per sostituire Osimhen il Napoli potrebbe puntare su un altro nigeriano nel prossimo calciomercato, Victor Boniface del Bayer Leverkusen, che in questa stagione sta letteralmente trascinando la formazione di Xabi Alonso alla vittoria della sua prima Bundesliga, un po’ come fatto proprio dal 9 azzurro nella scorsa stagione. Inutile dire che la valutazione che le Werkself potranno fare del loro attaccante sarà decisamente alta, ma come detto De Laurentiis potrebbe non badare a spese considerati i 130 milioni incassati dalla cessione di Osimhen.

Boniface attrae, ma il Napoli valuta anche una soluzione low cost

Incassare tutti quei soldi dall’uscita di Osimhen non implicherebbe automaticamente lo sperperarli, cosa comunque nella quale De Laurentiis è sempre molto attento. Con la cessione del nigeriano il presidente del Napoli vuole sì regalare alla sua gente un numero 9 di livello, ma allo stesso tempo vuole provare anche a rinforzare altre zone di campo.

Per questo motivo come erede di Osimhen il Napoli starebbe valutando anche la soluzione che porterebbe a Jonathan David, fra tutte quella decisamente la più economica. Il canadese è in scadenza col Lille nel giugno 2025, e nonostante una valutazione che si aggiri attorno ai 50 milioni di euro stando a dati Transfermarkt, potrebbe sbarcare in Italia per molto meno.

Non c’è due senza tre: occhi anche su un gioiellino della Serie A

David e Boniface sono senza ombra di dubbio due giocatori di caratura internazionale che potrebbero non far rimpiangere Osimhen, così come Joshua Zirkzee. ll gioiello del Bologna sta incantando in questa stagione, e non è da escludere che il Napoli si possa inserire nella corsa nel prossimo calciomercato insidiando Milan e Juventus, fra le altre. Staremo a vedere.