Via subito in tre: così può arrivare Zirkzee

Joshua Zirkzee è un uomo mercato in vista della prossima stagione con una big che sta lavorando per assicurarsi il suo cartellino.

Concluso di fatto il mercato invernale, le squadre sono già con il pensiero alla prossima estate quando ci saranno più movimenti e diverse rose saranno completamente rivoluzionate.

Uno dei calciatori che più sta impressionando in questa stagione è sicuramente Joshua Zirkzee, punta del Bologna che sta tenendo i rossoblu in alto in classifica mantenendo ancora vive le speranze di una qualificazione in Europa.

Il centravanti olandese appare però destinato a salutare la sua squadra attuale al termine del campionato, considerato il fatto che il Bologna potrebbe sistemare i propri conti con l’addio del classe 2001, ormai finito nel mirino di diverse big europee.

Stando a quanto affermato da Calciomercato.it, il Milan sarebbe pronto a tutto pur di arrivare all’attaccante della squadra di Thiago Motta, deciso a rinunciare a ben tre calciatori per assicurarsi il cartellino dell’ex calciatore del Bayern Monaco.

Calciomercato, maxi offerta per Zirkzee: una big italiana pronta all’offerta

Il Milan potrebbe salutare Rafael Leao al termine del campionato con il portoghese che diventerebbe così il sacrificato dell’estate per far quadrare i conti. Difficilmente arriverà un club pronto a pagare i 175 milioni di euro della clausola rescissoria ma il Milan spera di riuscire a portare a casa circa 110 milioni di euro dalla partenza dell’attaccante portoghese.

All’addio di Leao andranno sommati quelli di De Ketelaere (per il quale l’Atalanta è pronta a versare i 23 milioni di euro del riscatto) e quello di Saelemaekers con proprio il Bologna pronto a riscattarlo per poco più di 10 milioni.

Tre addii che consentirebbero al Milan di avere il denaro necessario per dare l’affondo a Zirkzee e non solo. Il problema maggiore in questo caso potrebbe essere rappresentato dal Bayern Monaco perché i bavaresi potrebbero riportare a casa il giocatore per circa 40 milioni di euro, valore della clausola di recompra inserita nel contratto col Bologna al momento della cessione. Nel caso in cui non ci dovesse essere il riacquisto da parte del club tedesco, il Milan avrebbe il via libera per la punta classe 2001.

Un colpo necessario per i rossoneri che con ogni probabilità saluteranno Giroud al termine del campionato in corso con il francese destinato alla MLS. A dire addio probabilmente ci sarà anche Jovic: il serbo che vedrà terminare il suo accordo con i rossoneri al termine della stagione in corso e a meno di un rinnovo (in realtà tutt’altro che improbabile) sarà costretto a trovarsi una nuova squadra.