Il futuro societario dell’Inter si deciderà una volta e per tutte, visto che a maggio ci sarà la scadenza del fantomatico prestito di Oaktree che tanto fa rabbrividire i tifosi nerazzurri ed il presidente Stevan Zhang.

A differenza delle chiacchiere degli ultimi mesi che il vento si è (giustamente) portato via, in queste ore si sarebbero registrate una serie di importanti e decisive novità che potrebbero dare una svolta definitiva a questa delicata situazione.

Stando alle ultime notizie, infatti, sarebbe spuntata al data della cessione dell’Inter da parte di Zhang, operazione che permetterebbe al presidente nerazzurro di pagare il prestito ad Oaktree e liberarsi da ogni debito accumulato in questi anni alla guida del club meneghino.

Futuro Inter, fra cessione e prestito: è tutto in stand-by

E’ oramai risaputo che la situazione economica e societaria dell’Inter non sia delle migliori, ed è incredibile come le conseguenze di questo non si riversino direttamente sul campo, visto che a differenza di chi gestisce il club la formazione di Simone Inzaghi viaggia spedita in campionato verso la seconda stella.

Nei prossimi mesi, però, le gesta dell’Inter sul rettangolo verde di gioco passeranno leggermente in secondo piano, visto che ci si avvicina sempre più alla scadenza del prestito da 350 milioni fatto da Oaktree a Steven Zhang, che ovviamente punta a risolvere il prima possibile questa situazione per liberarsi di un peso non indifferente, regalando così un futuro migliore anche all’Inter. Nel corso degli ultimi mesi si sono fatti avanti diversi acquirenti interessanti a prelevare il club da Suning, ma in mattinata sarebbe arrivato un annuncio che conferma la più totale situazione di stallo.

Stando infatti a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, al momento è tutto in sospeso, e nel mentre il prestito di Oaktree incombe si vocifera che febbraio possa essere un mese decisivo per il futuro societario dell’Inter.

Incombe il prestito di Oaktree: chiara la strategia di Suning

La scadenza per pagare il prestito ad Oaktree è maggio, dunque imminente, ma nonostante questo Suning non ha alcuna intenzione di cambiare la propria strategia per “salvare” il futuro societario dell’Inter.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, Zhang ha intenzione di trovare un nuovo istituto finanziario che conceda un altro prestito, così da chiarire ogni situazione con il fondo americano e prendersi altro tempo per poi restituire il denaro.

Entro febbraio si capirà il futuro dell’Inter

Le intenzioni di Suning e Zhang sono chiare, ma non è detto che la loro strategia possa andare a buon fine. Il futuro dell’Inter è dunque ora appeso ad un filo, ma secondo Il Corriere dello Sport febbraio sarà il mese decisivo per capire come effettivamente andrà a finire la cosa, con i tifosi che a questo punto preferiscono concentrarsi sul campo spingendo la loro squadra verso al tanto ambita seconda stella.