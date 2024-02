Arriva il nuovo bomber del Milan: lo portano Saelemaekers e De Ketelaere

Il Milan è pronto a comprare un nuovo bomber: può essere finanziato da Saelemaekers e De Ketelaere. La dirigenza rossonera è al lavoro

La prossima estate sarà rivoluzione in casa Milan. A partire dall’allenatore, con Stefano Pioli che avrà il benservito ed è agli ultimi mesi in panchina. Oltre al cambio tecnico, ci saranno diverse novità anche nella rosa con tanti giocatori che possono salutare e altrettanti che possono arrivare. Un cambio generazionale, a partire dall’attacco.

Olivier Giroud sembra aver dato il massimo, su di lui inizia a pesare la carta d’identità e i tanti acciacchi in stagione ne sono la dimostrazione. Quando è in forma riesce ancora a fare la differenza, ma non si può puntare tutto sul francese che va verso le 38 primavere. Potrebbe anche restare in rossonero ma non come il fulcro dell’attacco. Diversa la situazione per Jovic e Okafor. Il serbo con ogni probabilità sarà ceduto, non ha convinto nonostante i segnali di risveglio recenti. Lo svizzero, invece, è considerato più un esterno.

In ogni caso servirà al Milan un nuovo attaccante, uno di quelli capaci di mandare avanti la tradizione rossonera che da Shevchenko ad Inzaghi ha sempre visto grandi bomber. Il match contro il Bologna di sabato scorso è stata l’occasione per vedere da vicino Joshua Zirkzee che manco a dirlo ha impressionato e non poco la dirigenza rossonera.

Nuovo bomber per il Milan, lo portano Saelemaekers e De Ketelaere

Se prima però si aveva il timore, adesso c’è la certezza che il prezzo di Zirkzee sarà non inferiore ai 55-60 milioni di euro. Sartori non farà sconti: se vogliono l’olandese dovranno presentarsi con questa cifra, altrimenti l’attaccante sta bene in maglia rossoblù.

Il Milan, oltre a dover cercare di accontentare la richiesta dei felsinei, dovrà anche guardarsi dalla concorrenza di altri top team, soprattutto quelli europei. Furlani però avrebbe trovato la chiave per arrivare al nuovo bomber.

Quello di finanziare Zirkzee attraverso le cessioni dei due giocatori in prestito: Saelemaekers e De Ketelaere. Entrambi stanno facendo bene rispettivamente proprio con il Bologna e l’altro con l’Atalanta, la sensazione è che verranno riscattati.

Dunque il Milan pensa di arrivare a Zirkzee in cambio del cartellino dell’esterno (intorno ai 10-12 milioni) più un conguaglio economico che in parte può arrivare dal riscatto dell’ex Bruges all’Atalanta (circa 25 milioni di euro). Sommando le cifre il Milan dovrebbe rimetterci di tasca propria solo 15-20 milioni. Una cifra accessibile per far diventare possibile un affare che altrimenti avrebbe dell’impossibile per il suo prezzo altissimo.

