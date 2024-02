Colpo a sorpresa dall’Atalanta: arriva Ederson, trattativa lampo

Che l’Atalanta sia una delle migliori squadre del nostro campionato è risaputo, ma che invece Ederson sia uno dei migliori centrocampisti è una piacevolissima sorpresa.

Sotto l’attenta guida di Giampiero Gasperini il brasiliano sta diventando un giocatore completo, uno dei classici centrocampisti box to box che farebbero comodo a tantissime squadre in giro per l’Europa. Dal canto suo l’Atalanta vorrebbe tenersi stretta il suo Ederson, ma stando alle ultime notizie sarebbe sempre più difficile considerate anche le indiscrezioni trapelate in queste incandescenti finali ore di calciomercato.

A quanto pare il brasiliano sarebbe infatti pronto a lasciare la Dea grazie ad una trattativa lampo che potrebbe però permettere al club di Percassi di registrare un’incredibile plusvalenza a bilancio.

Calciomercato: arriva Ederson dall’Atalanta, trattativa lampo

Questo momento prima o poi sarebbe arrivato, ma i tifosi speravano il più tardi possibile. Importanti novità arrivano infatti in merito al futuro di Ederson, che a sorpresa potrebbe lasciare l’Atalanta già in questo calciomercato.

Ancora una volta il minuzioso lavoro che Gasperini fa con i suoi ragazzi viene riconosciuto dall’interesse di mezza Europa per il brasiliano, che come anticipato è oramai diventato un calciatore completo sotto ogni punto di vista, nonché uno dei migliori in Serie A nel suo ruolo. Considerate le ambizioni nazionali e non dell’Atalanta, Percassi non avrebbe alcuna intenzione di lasciar partire Ederson in questo calciomercato, soprattutto senza un sostituto all’altezza, ma fra le pagine dei giornali si azzarda a parlare di un trasferimento al quale la Dea non potrebbe far fronte, considerate soprattutto le cifre menzionate.

Con tutta la possibilità che ha a disposizione l’Atalanta proverà a trattenere a Bergamo Ederson il più possibile, ma stando a quanto riportato da TuttoAtalanta.com sul centrocampista brasiliano si sarebbero iniziati a posare i radar dei migliori club al mondo, soprattutto di Premier League, in vista del prossimo calciomercato, anche se non sono da escludere incredibili colpi di scena.

Atalanta, mezza Europa vuole Ederson: quale futuro per il brasiliano?

Mezza Europa vuole e punta Ederson, giocatore che oramai è diventato fondamentale nello scacchiere di Gasperini. A fronte di questo è sempre più complicato provare ad immaginare una permanenza del brasiliano a Bergamo anche nella prossima stagione, visto che stando alle ultime notizie Arsenal, Manchester United, Newcastle, Liverpool e Paris Saint Germain potrebbero fare sul serio per Ederson nel prossimo calciomercato.

L’entusiasmo dato dal riconoscimento di questi club non deve però offuscare la vista al ragazzo, che avrà da considerare tanti fattori prima di lasciare una volta e per tutte l’Atalanta, sia da un punto di vista economico ma anche di progetto e futuro.

Futuro Ederson: occhio anche alla Serie A

Ovviamente l’Atalanta preferirebbe eventualmente cedere Ederson all’estero e non in Italia, rinforzando così una diretta concorrente, ma sul brasiliano ci sarebbe il forte interesse anche della Juventus, che nella prossima estate non avrebbe intenzione di guardare in faccia a nessuno pur di riuscire ad ingaggiare il centrocampista della Dea. Oltre a questo non sono da escludere interessi anche di Napoli e Milan, che potrebbero pensare di puntare anche loro su Ederson per un eventuale innesto di qualità a centrocampo. Staremo a vedere.