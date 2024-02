Colpo di scena Milan: l’addio è last minute

La probabilità di un addio al Milan sta diventando sempre più concreta: due club provano a mettere a segno il colpo last-minute.

Nonostante il pareggio interno con il Bologna, arrivato dopo una buona serie di vittorie consecutive, la dirigenza del Milan non sembra intenzionata a fare altri movimenti negli ultimi giorni di questo mercato di gennaio.

Dopo il ritorno di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal e l’acquisto di Filippo Terracciano dal Verona i rossoneri hanno messo a posto la difesa e non dovrebbero più compiere altre operazioni in entrata.

Discorso diverso per le possibili uscite, dato che in questi ultimi scampoli di mercato invernale qualche giocatore potrebbe lasciare Milanello. Nelle scorse settimane il Diavolo ha accettato di far partire in prestito Daniel Maldini, che si è accasato al Monza di Galliani, e Rade Krunic, ceduto sempre in prestito al Fenerbahce: entro le 20 del 1 febbraio qualcosa potrebbe ancora accadere.

La dirigenza rossonera sta valutando cosa fare soprattutto con alcuni giovani della rosa che si sono messi in luce in questa stagione. Il nome che circola di più è quello di Chaka Traorè, classe 2004, già andato a segno sia in campionato che in Coppa Italia.

Colpo di scena Milan: l’addio si sta concretizzando

Nonostante il minutaggio molto basso l’esterno offensivo ivoriano è riuscito a mettere in mostra tutto il suo talento, richiamando l’attenzione di molti club che vorrebbero prenderlo in prestito.

Traorè ha certamente bisogno di giocare con maggiore continuità ed è una possibilità che Stefano Pioli non può garantirgli. Ecco perché in queste ultime ore di calciomercato invernale la possibilità che il 19enne lasci i rossoneri – anche se solo per sei mesi – sta diventando molto concreta.

Sono soprattutto due club esteri ad aver bussato alla porta del Milan per chiedere informazioni sull’esterno offensivo dei rossoneri. In prima fila ci sono gli svizzeri del Losanna, che hanno appena perfezionato il prestito di Simone Pafundi dall’Udinese (con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro).

Oltre agli elvetici il classe 2004 è molto corteggiato anche da un club britannico. Si tratta del West Bromwich Albion, attualmente quinto in Championship (la Serie B inglese) e in piena corsa per i playoff. Entrambe le destinazioni possono interessare molto Traoré, che avrebbe così la possibilità di giocare e far valere tutte le sue doti. Non è però da escludere una soluzione italiana: qualche squadra di medio-bassa classifica in Serie A potrebbe tentare il colpo last-minute.