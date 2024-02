Esonero confermato: Mancini torna ad allenare in Italia

Sembra essere arrivata già al capolinea l’avventura di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale dell’Arabia Saudita dopo aver lasciato il ruolo da ct dell’Italia.

L’ex commissario tecnico della Nazionale ha voluto lasciare il proprio paese per andare ad accettare la folle offerta da 30 milioni di euro a stagione fino al 2027 con la Nazionale araba. Alla fine però potrebbe essere già finita, perché sono questi i segnali che arrivano dal paese saudita riguardo il nostro connazionale allenatore che non avrebbe soddisfatto in quella che è stata l’avventura in Coppa d’Asia che si è appena conclusa. Perché dopo aver passato il girone come prima in classifica agli Ottavi di Finale è poi arrivata la beffa per l’Arabia Saudita di Mancini che era in vantaggio e ha subito il gol del pareggio contro la Corea del Sud soltanto al nono e ultimo minuto di recupero del match (poi persa ai rigori).

Eliminazione per l’Arabia Saudita di Roberto Mancini dalla Coppa d’Asia e ha fatto tanto discutere la scelta dell’allenatore che ha lasciato la panchina al momento del rigore decisivo per la vittoria della Corea del Sud. Sono scoppiate le polemiche nel paese arabo e la Federazione stessa è andata su tutte le furie per questo gesto che ora potrebbe anche costar caro. C’è la possibilità che l’allenatore e la Federazione possano decidere di arrivare ad una separazione anticipata rispetto il contratto firmato.

Mancini esonerato in Arabia Saudita: torna in Italia

Come confermato anche dall’edizione de Il Mattino sembra ormai arrivata alla fine l’avventura dell’ex ct italiano sulla panchina della Nazionale saudita. Perché da un momento all’altro potrebbe arrivare l’annuncio decisivo riguardo il licenziamento di Roberto Mancini dalla Nazionale dell’Arabia Saudita pronta all’esonero del suo attuale allenatore per fare una nuova scelta.

Potrebbe arrivare una possibile svolta in panchina proprio nelle prossime ore, perché c’è grande attesa riguardo l’esonero di Mancini dall’Arabia Saudita e un suo ritorno in Italia. Da capire che tipo di scelta possa andare a fare proprio l’allenatore in caso di addio dal progetto in Arabia.

E’ da anni che manca sulla panchina di un club di Serie A e la prossima estate per Mancini può essere quella giusta per un grande ritorno. Perché il tecnico può approfittare anche dei cambiamenti che faranno tante società italiane nei prossimi mesi in vista dell’estate.