Il Fair Play Finanziario rovina l’Inter: può saltare la firma sul contratto

Potrebbe saltare tutto a cose già fatte, in quello che è il calciomercato che riguarda l’Inter.

Perché non è finita qui col mercato, che ha ufficialmente chiuso la sessione invernale alle ore 20 di questo giovedì primo febbraio e che ha trovato diversi spunti nel nostro campionato.

Ma la questione va oltre e riguarda infatti l’Inter, con tutto che può saltare entro la mezzanotte. Secondo quelli che sono i rumors, la firma sul contratto che non arriva, potrebbe ribaltare completamente le cose secondo quello che è il Financial Fair Play e che vede l’Inter costretta a rinunciare a quella che è l’operazione che aveva messo a segno, sotto la cura di Marotta e Ausilio che stavano spingendo per la realizzazione della stessa.

Manca la firma sul contratto: può saltare tutto all’ultimo con l’Inter

Incredibile quanto sta accadendo, con la società che si sarebbe tirata indietro, secondo quelle che sono le notizie riportate in serata e con scadenza fissata a mezzanotte.

La notizia riguarda infatti l’Inter, società che aveva completato quello che era il trasferimento dell’ultimo giorno di mercato e che, se non si concretizzerà, vedrà appunto delle complicanze interne alla società.

Perché avrebbe voluto monetizzare l’Inter, attraverso quella che è la cessione in Championship e al Leicester per Stefano Sensi, calciatore che potrebbe restare invece a Milano secondo quelle che sono le ultime notizie. Il motivo? Il Fair Play Finanziario sul quale avrebbe ragionato ora la società delle Foxes.

Mercato Inter: Sensi può saltare al Leicester, il punto della situazione

Secondo quanto riferito dai colleghi di TV Play, Stefano Sensi al Leicester è un affare che rischia ora di saltare, con l’Inter che se lo ritroverebbe da “calciatore in più” all’interno della rosa di Simone Inzaghi. Non una notizia felice per Marotta e Ausilio, che stavano calcolando le cose per il bilancio, tanto da puntellare la rosa anche attraverso le cessioni, racimolando qualche milione tra le uscite, per poter rientrare con le spese e gli ingaggi. Come riportato dalla stessa fonte, in queste ultime ore, si sarebbe registrata una brusca frenata da parte del Leicester, nell’affare Stefano Sensi. E il motivo, appunto, sarebbe legato al Fair Play Finanziario della società britannica, che in questo momento non sembra intenzionata a concludere l’operazione nel mercato invernale e che, in Inghilterra, termina a mezzanotte – ore 23.00 italiane -.

Ultime Inter: effetto domino sulla permanenza di Sensi, sacrificio nerazzurro

Può scattare il sacrificio dell’Inter che, con la permanenza di Sensi e non riuscendo a monetizzare sulla sua uscita, sarà costretta a compiere un altro sacrificio, salutando uno dei suoi elementi importanti della rosa. Da capire chi sarà il sacrificato ma, secondo quelli che sono i problemi al bilancio dei nerazzurri, non è da escludere la cessione di uno dei tasselli più importanti della rosa, anche chi è praticamente fresco di rinnovo.