Il Napoli beffa il Milan: sorpasso decisivo, che colpo

Il Napoli prova il sorpasso sul Milan: gli azzurri potrebbero clamorosamente soffiare ai rivali un grande obiettivo di mercato in vista della prossima stagione

Il calciomercato, si sa, è imprevedibile. Trattative che sembravano ormai chiuse possono saltare in qualsiasi momento, i giocatori possono cambiare idea e destinazione in un attimo a causa di un inserimento last minute o di offerte maggiori o più allettanti ai club.

Lo sa bene il Milan che, nella sua storia, ha visto tante trattative saltare all’ultimo momento, che fossero per l’acquisto o per la cessione di altri. I rossoneri sembravano vicini a chiudere un colpo che, però, adesso sembra più lontano, anche a causa dell’inserimento del Napoli.

Si tratterebbe di Joshua Zirkzee, attaccante in forza al Bologna affermatosi come una delle rivelazioni dell’ultimo campionato di Serie A. Le sue ottime prestazioni avevano attirato l’interesse di tante big, tra le quali il Milan sembrava essere in vantaggio. Le cose, però, potrebbero essere cambiate.

Napoli, beffa al Milan per Zirkzee? La situazione

Secondo quanto dichiara il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato, infatti, l’olandese sarebbe finito nel mirino del Napoli, alla ricerca di un centravanti per sostituire il sempre più sicuro partente Victor Osimhen.

Il rinnovo del contratto firmato a dicembre sarebbe stato solo un modo per poter vendere il giocatore a prezzo più alto, anche grazie all’inserimento di una clausola rescissoria da circa 130-140 milioni di euro valida solo per l’estero, e le dichiarazioni dell’attaccante nigeriano e del presidente Aurelio De Laurentiis negli ultimi giorni fanno pensare ad un addio ormai certo.

Ecco le parole del giornalista a La Domenica Sportiva: “Rinnovare per salutarsi, già a novembre avevamo capito che Victor Osimhen sarebbe stato ceduto. Il nigeriano può lasciare il Napoli, ha una clausola rescissoria che arriva fino a 140 milioni, in base a chi vorrà comprarlo. Il Paris Saint Germain ci pensa da tempo, Chelsea e Arsenal ci sono e in queste settimane hanno avuto dei contatti con i suoi agenti. Anche il Real Madrid sarebbe interessato, ma non si è ancora mosso in maniera decisa. La clausola è valida solo per l’estero, non ci sono possibilità che venga ceduto in Italia”.

Per sostituire il capocannoniere della scorsa stagione, gli azzurri avrebbero messo sul taccuino vari nomi. Oltre a Zirkzee del Bologna ci sarebbero anche il nigeriano Victor Boniface del Bayer Leverkusen, lo sloveno Benjamin Šeško del Lipsia e, soprattutto, la prima scelta, il canadese Jonathan David, in forza al Lille. Non ci sarebbero conferme per quanto riguarda una trattativa per Santiago Giménez, attaccante messicano del Feyenoord.