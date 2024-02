Il Napoli piazza il colpo: beffate Juve e Milan

Il Napoli prepara un colpo da urlo per la prossima estate: altro che Juventus e Milan, a spuntarla sarà De Laurentiis

Sono state settimane caldissime in ottica calciomercato per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri hanno rivoluzionato la rosa in mano a Walter Mazzarri con una serie di acquisti mirati voluti in prima persona dal presidente dei partenopei.

Il patron del Napoli ha ammesso i suoi errori durante l’estate, in primis la scelta di Rudi Garcia che non ha apportato alcun bonus al gruppo campione d’Italia. Da qui il suggestivo ritorno di Walter Mazzarri come traghettatore fino al termine di questa complicata annata calcistica: da giugno, però, la musica cambierà. Non è ancora chiaro chi sia effettivamente il preferito del presidente del Napoli per succedere all’attuale tecnico: ma, intanto, gli azzurri hanno da fare scelte decisamente più urgenti per quel che riguarda le uscite.

Victor Osimhen lascerà i campioni d’Italia, lo ha più o meno implicitamente ammesso il bomber nigeriano che alla ‘CBS’ ha già dichiarato di aver deciso il suo futuro. Le ammissioni di De Laurentiis, ormai rassegnato a perdere il suo centravanti, non hanno fatto altro che confermare una separazione inevitabile: Premier League, PSG e Real Madrid restano le candidate principali.

Altro che Milan e Juve: è il grande sogno di De Laurentiis

Ed è proprio in questa ottica che la dirigenza azzurra avrebbe cerchiato in rosso un grande nome che fino a qualche settimana veniva dato in cima alla lista di Juventus e Milan. Proprio bianconeri e rossoneri hanno spesso e volentieri intrecciato i propri obiettivi di mercato con quelli del Napoli. Ma adesso, in ottica estiva, ad averla vinta potrebbe essere invece la società campana.

Nella spasmodica ricerca di un centravanti in grado di rimpiazzare Victor Osimhen, Mauro Meluso ha attenzionato diversi nomi negli ultimi mesi. Oltre a Joshua Zirkzee, Jonathan David e Victor Boniface ‘Il Corriere del Mezzogiorno’ fa un altro nome che Juve e Milan hanno provato ad acquistare già nel mese di gennaio.

Si tratta di Serhou Guirassy, fenomeno in forza allo Stoccarda che nella sua prima stagione in Bundesliga sta infrangendo ogni tipo di record dal punto di vista realizzativo. Un gol ogni 65′, ben 19 reti in 16 apparizioni con 2 assist vincenti all’attivo: numeri che hanno ingolosito le big di tutta Europa.

In vista dell’estate Guuirassy potrebbe effettivamente fare le valigie e preferire l’opzione Napoli, dove sarebbe un titolare indiscusso: il sorpasso di De Laurentiis a Milan e Juventus è davvero dietro l’angolo.