Inter, Marotta lo riporta in Serie A: colpo da 20 milioni

Beppe Marotta è pronto a fare il colpo e riportare il calciatore in serie A e all’Inter: può arrivare per circa 20 milioni di euro.

La prossima estate in casa Inter ci sarà da fare i conti con diverse situazioni inerenti la difesa con qualche elemento chiave di adesso per Simone Inzaghi che può lasciare Milano. Nessuno ha il futuro assicurato per un motivo o per un altro. A partire da Alessandro Bastoni, molto richiesto all’estero, specialmente in Premier League. L’eventuale cessione è da mettere in conto soprattutto se dovesse arrivare un’offerta ritenuta congrua al suo valore.

Oltre al centrale della Nazionale sono in bilico anche le situazioni di Acerbi e De Vrij. Per loro ci sarà presto da fare i conti con la carta d’identità: questo potrebbe suggerire al club nerazzurro a lasciar partire almeno uno dei due. L’ex Sassuolo dà più garanzie dal punto di vista fisico dell’olandese ma ha anche quattro anni in più: ecco perché per entrambi tutto è in discussione. Così come anche Darmian non è più giovanissimo. Serve ringiovanire il reparto.

Marotta può riportarlo in serie A: colpo da 20 milioni per l’Inter

Per questo motivo Marotta e il team mercato nerazzurro starebbero pensando di riportare in serie A un giocatore che ha già militato nel nostro campionato e si è messo in luce per due anni nel Bologna, rispettivamente dal 2019 al 2021. Ci riferiamo a Takehiro Tomiyasu che da tre stagioni gioca nell’Arsenal dove però è sempre più ai margini.

Con ogni probabilità lascerà i Gunners la prossima estate e l’Inter starebbe facendoci un pensierino. Il centrale giapponese vedrebbe di buon occhio un ritorno in Italia dove, come già accennato, ha fatto bene con 61 presenze e 3 reti in maglia felsinea. Le voci di un possibile rientro del classe ’98 si erano già avute lo scorso autunno ma non si erano trasformate in nulla di concreto. Presto si potrebbe dare seguito a queste voci.

In Premier League in questa stagione ha raccolto solo 12 presenze ma è riuscito finalmente a realizzare la sua prima rete in maglia londinese. Attualmente è impegnato in Coppa d’Asia con il suo Giappone che è data tra le favorite alla vittoria dell’intera competizione. Tornerà a Londra dove resterà sicuramente fino a giugno, poi si vedrà. L’addio è più di una possibilità.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI