Dopo Alcaraz anche l’ultimo colpo è della Juve: affare sul gong

La Juventus è tornata sul mercato, alla ricerca di rinforzi da consegnare ad Allegri. L’ultimo acquisto atteso nelle prossime ore.

Sono cambiati i piani della Juventus. Il club, dopo l’ingaggio di Tiago Djalò, aveva intenzione di dare fiducia all’attuale rosa e rimandare ogni ulteriore acquisto alla prossima estate.

Il deludente pareggio contro l’Empoli, unito alle prestazioni negative offerte in campo da Fabio Miretti e ai problemi fisici rimediati da Adrien Rabiot, hanno invece spinto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ad attivarsi e mettersi subito alla ricerca di un rinforzo da consegnare a Massimiliano Allegri.

La lista della spesa, in particolare, prevede l’acquisto di un centrocampista abile sia in fase difensiva che nella costruzione della manovra. Diversi i profili vagliati nelle scorse ore, tra cui quelli di Giacomo Bonaventura e Roberto Pereyra. Ipotesi presto tramontate, visto il netto rifiuto espresso sia dalla Fiorentina che dall’Udinese. Ecco perché il manager ha deciso di iscriversi alla corsa riguardante Carlos Alcaraz, omonimo del ben più famoso tennista spagnolo.

Parliamo di un classe 2002 di proprietà del Southampton che, nelle 23 apparizioni fin qui totalizzate in Championship (Serie B inglese), ha messo a referto 3 gol ed un assist. Un buon bottino, ulteriormente impreziosito da una rete in Coppa di Lega e da 2 passaggi vincenti in FA Cup. I contatti sono andati avanti in maniera proficua, al punto da consentire alle due società di giungere all’intesa decisiva.

Juventus, l’ultimo colpo arriva sul gong: la strategia di Giuntoli

Argentino, 21enne, di professione mezzala ma capace di ricoprire anche il ruolo di esterno ed ala, Alcaraz ha superato le visite mediche a Londra ed è sbarcato a Torino in prestito secco fino al 30 giugno. Un’autentica scommessa, dal rendimento incerto ma dal costo contenuto.

E non finisce qua, perché Giuntoli conta di chiudere un altro colpo prima del gong: nel mirino del dirigente c’è pure Lewis Ferguson, colonna portante del Bologna attualmente a -3 dal quarto posto occupato dall’Atalanta.

Lo scozzese è cresciuto a livello esponenziale sotto la gestione di Thiago Motta, diventando uno dei migliori interpreti del ruolo in Italia. La Juventus lo segue da tempo e, a breve, s farà avanti con l’obiettivo di condurre in porto l’affare.

Il 24enne centrocampista, però, naturalmente non sbarcherà subito a Torino. L’idea della Juventus è infatti quella di lasciarlo ai felsinei fino al termine della stagione per poi abbracciarlo a luglio. La strategia è stata individuata. Ora servirà elaborare la proposta più adatta per strappare il “sì” dei rossoblù che, nel frattempo, hanno esposto il prezzo in vetrina: ad oggi servirebbero almeno 25-30 milioni per acquistare Ferguson.