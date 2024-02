Mercato Juventus, colpo last minute: arriva il bomber

Mercato Juventus, arriva il colpo last minute da parte di Cristiano Giuntoli, che è pronto a chiudere per un affare in maniera inattesa. In una situazione che sembrava praticamente conclusa, i bianconeri lavorano all’ultimo colpo. Ed ora si sta avvicinando in maniera importante il bomber che può rappresentare un innesto importante.

I bianconeri, dopo l’arrivo di Alcaraz, sembravano aver chiuso con un po’ di anticipo il mercato. In realtà, però, quando nei paraggi c’è un profilo come quello di Cristiano Giuntoli, è severamente vietato abbassare la concentrazione. In tal senso, il massimo dirigente bianconero è pronto a piazzare un colpo last minute.

E nel mirino c’è l’attaccante che può rappresentare davvero un innesto di assoluto valore per il club. Tanto per il presente quanto per il futuro. Andiamo a vedere le ultime su questa trattativa. La Juventus, infatti, punta al top e non può non passare dalla progettualità in tal senso.

Mercato Juventus, arriva il tentativo last minute

I bianconeri sono al lavoro per un ultimo colpo in entrata per chiudere in bellezza questa sessione di mercato. In tal senso, arrivano notizie importanti relative al possibile nuovo bomber juventino. Andiamo a vedere che cosa sta accadendo e cosa sta tramando Cristiano Giuntoli, vecchia volpe del calciomercato.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.com, la Juventus ha fatto una offerta ufficiale al Borussia Moenchengladbach nel tentativo di portare subito alla Continassa Winsley Boteli. L’obiettivo, infatti, è quello di anticipare la concorrenza per questo talento che rappresenta uno dei profili più interessanti del panorama calcistico europeo.

La Juventus torna su Boteli: affondo di Giuntoli

Stando però a quanto raccontato dal sopra citato giornale, la risposta del Borussia Moenchengladbach è stata negativa. L’intenzione del club è quella di non lasciarlo partire, nonostante la consapevolezza che senza rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 la prossima estate dovrà essere ceduto a cifre inferiori.

Per Boteli in stagione, con l’Under 19 del club tedesco, sono già 17 i gol messi a segno in 16 partite. Più di un timbro a gara, a conferma di quello che è il suo reale potenziale. La Juventus non vuole lasciarselo sfuggire e per questo continuerà a monitorare la situazione. La concorrenza, però, è tanta. Soprattutto in Premier League e Bundesliga.