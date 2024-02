Milan, niente da fare: il colpo salta per colpa di Conte

L’ex commissario tecnico alla guida del Milan: così può davvero sfumare uno dei colpi attesi dai tifosi rossoneri.

Antonio Conte al Milan, una voce rimbalzata con forza nelle scorse ore e che potrebbe finire per rivoluzionare quella che sarà la squadra rossonera a partire dalla prossima stagione. Ancora cinque mesi gestiti da Stefano Pioli che, da Milanello, sperano possa chiudere nel migliore dei modi la sua esperienza alla guida del ‘Diavolo’.

Il presente parla inevitabilmente di una stagione assai deludente per la squadra meneghina. Il Milan ha già dovuto dire addio a Champions League e Coppa Italia: per raddrizzare la stagione, sono attese due grandi prestazioni prossimamente, in Europa League contro il Rennes. Ad ogni modo, la via è tracciata: dopo i tanti cambiamenti vissuti nell’estate scorsa, Cardinale ha già puntato una vera e propria rivoluzione al centro della quale pare esservi proprio Antonio Conte.

La dirigenza di Via Aldo Rossi ha provato a mettere delle toppe ai reparti nei quali la squadra rossonera ha deluso maggiormente: su tutti la difesa. Il rientro in anticipo di Gabbia dal prestito al Villarreal parla chiaro: ma per la stagione 2024/25, il prodotto del settore giovanile milanista non potrà certo bastare.

E l’attacco? Il tema caldo, anche con Conte in panchina, sarà proprio quello riguardante il reparto avanzato. Perché non è ancora chiaro se alla fine Olivier Giroud si appresterà a firmare il rinnovo col ‘Diavolo’, nonostante il 38esimo compleanno del francese si avvicini a grandi passi.

Addio Milan, Conte decisivo: salta tutto

Una grossa delusione il Milan la può avere proprio lì davanti, visto che alcuni nomi erano e rimangono strettamente legati all’allenatore che Moncada e Furlani avrebbero scelto. Con Conte, uno dei bomber più ambiti d’Europa può ufficialmente sfumare.

Il Milan può già dire addio – o quasi – a Joshua Zirkzee. Il prodigio olandese che sta incantando tutti con la maglia del Bologna è corteggiatissimo da diverse grandi squadre europee. Il club di Cardinale, che ha subito anche una sua bellissima rete nell’ultimo confronto in quel di San Siro, sembra ora allontanarsi pesantemente dalla firma dell’ex Bayern Monaco.

Pare infatti che il futuro del classe 2001, che ha già segnato 9 gol e firmato 4 assist in 23 presenze complessive coi felsinei, sia strettamente legato a quello di Thiago Motta. L’ex centrocampista di Inter e PSG è stato a lungo uno dei nomi caldi per rimpiazzare Pioli da giugno. Se come sembra Conte dovesse approdare a Milanello, allora la pista che porta a Zirkzee sfumerebbe una volta per tutte.