Ci sono delle nuove notizie che riguardano il futuro di Thiago Motta pronto ad una nuova avventura con un altro club in panchina dopo il Bologna.

Il giovane tecnico è ormai in rampa di lancio alla sua seconda stagione sulla panchina del club emiliano ed è pronto per una nuova avventura in vista dei prossimi anni. Infatti, ci sono tante novità che possono riguardare proprio l’allenatore che pensa di dire addio al Bologna perché Thiago Motta è in scadenza di contratto al termine della stagione e chiunque potrebbe puntare su di lui in vista dei prossimi anni. Adesso ci sono delle novità importanti che arrivano anche con annunci ufficiali dopo delle notizie che sono spuntate fuori nelle ultime settimane.

Nuovi aggiornamenti in merito a quello che potrebbe accadere per l’allenatore che si prepara ad una nuova avventura. Ci sono delle novità inerenti proprio a quello che sarebbe il suo cambio di panchina. Perché tante sono le società che avrebbero messo gli occhi su Thiago Motta per ingaggiarlo come nuovo allenatore. Potrebbero esserci ora degli indizi in base a quello che è circolato nelle ultime settimane.

Calciomercato: Thiago Motta cambia squadra

Il Bologna si prepara alla prossima partita contro il Sassuolo e Thiago Motta chiede 3 punti ai suoi calciatori, sia perché dall’altra parte c’è una squadra in difficoltà e senza il suo miglior giocatore (Domenico Berardi) e anche per una questione di classifica, visto che in Serie A il Bologna potrebbe andarsi a mettere in una posizione davvero importante per la lotta alla Champions League. C’è la volontà di riscattarsi dopo 4 partite senza vittorie.

Intanto, in conferenza stampa sono arrivate le parole di Thiago Motta che ha dato un indizio sulla sua prossima squadra che andrà ad allenare. Anche in Italia il tecnico è seguito da diverse squadre che possono pensare di ingaggiarlo, ora ci sono delle novità importanti visto quello che ha detto in conferenza.

Riguardo la voce di un suo trasferimento al Barcellona Thiago Motta non ha smentito la notizia, confermando che qualcosa di reale ci possa essere. L’allenatore ha però voluto annunciare che lui e i suoi giocatori sono esclusivamente concentrati sulla prossima partita in Serie A che si andrà a giocare contro il Sassuolo e non c’è spazio (al momento) per il mercato.